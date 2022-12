Paura al Grande Fratello Vip: “Ho visto un demone nero”

Tra bullismo e bestemmie ora alla settima edizione del Grande Fratello Vip spuntano pure i demoni! Proprio così: è accaduto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre e a raccontare la vicenda è stata la nuova concorrente Dana Saber. La modella marocchina, entrata in gioco solo da qualche giorno, ha subito rubato la scena per le sue discutibili affermazioni su Vladimir Putin, che ha definito un grande nonché il suo uomo ideale.

Ora Dana, ex amica di Dayane Mello, ha catturato l’attenzione dei telespettatori del GF Vip con una storia piuttosto agghiacciante. La Saber stava dormendo quando si è svegliata di colpo assicurando di aver visto una presenza oscura:

“Nella mia stanza ho visto un demone nero tipo con la faccia da mucca, seduto tipo sulla mia valigia, mi sono messa a pregare… ero sveglia ma gli altri dormivano”

A tranquillizzare la nuova Vippona l’ex Mister Italia Luca Onestini che ha fatto presente che molto probabilmente si trattava di un incubo che ha turbato Dana Saber. Quest’ultima ha però ribadito di aver visto davvero una figura reale nel bunker di Cinecittà.

Ad ascoltare la vicenda anche Davide Donadei, altra new entry del Grande Fratello Vip 7, che non ha saputo però consolare Dana Saber. “Io non so davvero che dirti”, ha tagliato corto l’ex tronista di Uomini e Donne. La questione è diventata subito virale sui social network e qualcuno ha preso in giro la gieffina.

“Ricordo a tutti che Dana è quella che l’altro ieri stava sdraiata sotto il letto a fare versi strani. Poi il suo uomo ideale è Putin il sanguinario, quindi ci sta che veda i demoni”, ha scherzato un utente su Twitter.

Grande Fratello Vip: Dana Saber sarà squalificata?

Le dichiarazioni al GF Vip di Dana Saber su Putin hanno provocato un’ondata di indignazione tra i telespettatori. Superfluo spiegare perché abbiano spinto tantissimi internauti a criticare la modella. Molti hanno chiesto che contro la donna vengano presi seri provvedimenti, magari una squalifica immediata. C’è chi reputa che simili esternazioni siano assai più gravi di un’imprecazione (vedi il caso Riccardo Fogli). E chi ha ricordato che Clizia Incorvaia fu cacciata per aver dato del “Buscetta” ad un altro concorrente.

In effetti, se si pongono sul piatto di un’ipotetica bilancia le dichiarazioni della Saber, la gravità delle parole pronunciate, alla luce del determinato periodo storico che il mondo sta attraversando, è inaudita. Qualcuno intervenga. Perché un conto sono i teatrini amorosi di corna vere o presunto (e chi se ne frega di quelle), un altro conto è trasmettere immagini di una persona che inneggia a un signore che sta minando le basi dei valori della società occidentale, macchiandosi di crimini di guerra atroci e di altre nefandezze indicibili.