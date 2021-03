Paul Gascoigne, coming out del figlio Regan: ecco come ha reagito

Il figlio di Paul Gascoigne, Regan, non è noto in Italia, ma in Gran Bretagna è riconosciuto come un famoso ballerino. L’ex calciatore sta conquistando i consensi del pubblico di Canale 5 all’Isola dei Famosi 2021 attraverso la sua simpatia. Ma in pochi conoscono il suo privato. Durante la partecipazione a una trasmissione televisiva, nel 2019, Regan ha fatto coming out. Allo stesso tempo, il giovane ballerino di 24 anni ci ha tenuto anche a rivelare la reazione del padre. Proprio in quell’anno, il ragazzo ha parlato a Paul della sua bisessualità, precisamente il giorno prima del suo debutto il televisione. In quel periodo era fidanzato con un ragazzo, per cui provava un fortissimo sentimento.

Ma qual è stata dunque la reazione di Gascoigne? Ebbene, l’ex calciatore ha pensato bene di congratularsi con il figlio. A rivelarlo ci ha pensato lui stesso, durante un’intervista del 2020 per Mirror. Qui ha rivelato come ha scoperto la verità sulla vita sentimentale di Regan. Entrando nel dettaglio, ha raccontato di aver ricevuto un messaggio la sera prima del coming out in tv. La risposta a questa sua confessione è stata: “Non importa cosa fai figlio, ti sosterrò al 100%, devi fare ciò che ti rende felice”. Bellissime parole quelle che Paul ha scelto di rivolgere al figlio.

Detto ciò, nella sua intervista, Paul ha fatto notare che fare coming out sul piccolo schermo non è di certo una cosa semplice. Ha poi sottolineato che Regan è un ballerino professionista, di cui è molto orgoglioso. E sempre al Sunday Mirror, lo stesso ragazzo ha fatto sapere che ama uscire sia con gli uomini che con le donne. Nonostante ciò, non ha avuto molte relazioni. Fino a quel momento, aveva frequentato solo tre persone. Quando ha rilasciato tale intervista, Regan non aveva ancora rivelato nulla al padre, ma sapeva già che non si sarebbe dispiaciuto di fronte alla notizia. Così, in effetti, è stato.

Paul Gascoigne e suo figlio Regan: in passato i rapporti erano tesi

Non hanno avuto un gran rapporto anni fa. Gascoigne ha affrontato grossi problemi con l’alcolismo, dopo aver abbandonato il calcio, e ha messo a rischio il legame con il figlio, fortunatamente non superando il limite. Ora per Regan “il passato è passato”. Amerà sempre suo padre, qualunque cosa succeda. Il ballerino è nato dal matrimonio che Paul ha avuto con Sheryl.

Abituato alle luci dei riflettori, il giovane potrebbe fare una sorpresa al padre in Honduras, magari attraverso un video messaggio. Intanto, nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Paul ha dovuto affrontare un incidente. Durante la prova immunità, il naufrago si è infortunato.