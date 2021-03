Isola 2021: Paul Gascoigne infortunato. Gilles Rocca torna dopo malore

Incidente per Paul Gascoigne nel corso della quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2021. Il concorrente, nel gruppo dei Burinos, si è infortunato durante la prova immunità. L’ex calciatore e allenatore di calcio inglese si è infortunato a una spalla e ha lasciato la diretta per accertamenti con i medici che, prontamente, sono intervenuto. Ilary Blasi si è mostrata profondamente preoccupata per il naufrago. Adesso resta da capire come sta, se ritornerà in gara e sulla spiaggia. Questo è il secondo incidente che accade all’Isola dei Famosi e in diretta. Durante la puntata di debutto dello scorso 15 marzo, Roberto Ciufoli si è fatto male durante la prova immunità. Akash Kumar l’aveva colpito involontariamente e l’attore ha lasciato l’Isola per qualche giorno. Una volta ristabilito è rientrato in gioco a pieno titolo per poter proseguire la sua corsa verso la vittoria.

Intanto la padrona di casa ha aperto la puntata di giovedì 25 marzo 2021 con una lieta notizia per tutti i telespettatori, in primis per i famigliari: Gilles Rocca è tornato dopo il malore. Per un giorno il concorrente è stato allontanato dalla Playa Burina per dei controlli. Il problema è rientrato e sta bene. L’uomo ha raccontato che stava bene già quando l’hanno portato via. Ha fatto sedici ore di flebo e si è rimesso in piedi. In realtà i controlli a cui è stato sottoposto erano del tutto precauzionali e non ha mai pensato di abbandonare il reality show.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini fa una gaffe sui vegani: “I vegani visti come alieni

C’è stata una dura lite tra Daniela Martani e Gilles Rocca a L’Isola dei Famosi. Secondo l’ex hostess, il compagno d’avventura è molto aggressivo e questo la colpisce nel suo profondo. L’opinionista Elettra Lamborghini ha fatto una gaffe, commentando l’allontanamento della concorrente no-vax dal gruppo dei Burinos: “I vegani visti come alieni”. Tommaso Zorzi si è posto che ha provato a centrare il fulcro sulla questione, sostenendo che se si continua a parlare di Daniela solo perché vegana significa che si sta sbagliando qualcosa. Dovrebbe essere lei stessa a dare spunti per parlare di lei.