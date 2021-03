Isola dei Famosi, Gilles Rocca sta male: intervengono i medici. Come sta

Nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. I giorni trascorrono velocemente e la vita sulle spiagge honduregne si fa sempre più dura. In piena notte Gilles Rocca ha avuto un malore. L’ex fonico del Festival di Sanremo 2020 è stato prelevato dalla spiaggia di Playa Burina ed è stato accompagnato in infermeria per sottoporsi ad un controllo medico. C’è preoccupazione tra i suoi compagni d’avventura e sicuramente anche per la sua fidanzata Miriam Galanti da casa. I due si sono conosciuti a un corso di recitazione. Dopo due mesi sono andati a vivere insieme: il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il malessere di Gilles è una degli strascichi del Covid-19? A dicembre scorso, lui e la sua compagna hanno dovuto fare i conti con il virus e le conseguenze di risultare positivi sono noti a tutti. Durante la puntata di stasera dell’Isola dei famosi ne sapremo di più. Molto probabilmente Ilary Blasi si accerterà in diretta di come sta Gilles Rocca.

I Burini sembrano abbastanza preoccupati delle prove che dovranno affrontare. Francesca Lodo, al televoto con Brando Giorgi, sembra piuttosto demoralizzata e preoccupata del fatto che lei e la sua squadra sono molto deboli. Non avendo conquistato il fuoco, infatti, non possono cucinare e stanno soffrendo non poco la fame. La tensione viene accentuata dalla presenza dei serpenti che non ha fatto dormire sogni tranquilli i naufraghi dell’Isola.

Awed a introdotto la sessione di pesca. Lo youtuber si è buttato nelle acque cristalline alla ricerca di pesci e ci è riuscito a prenderne uno. Anche i Rafinados si sono messi all’opera. Drusilla e Miryea sono riusciti ad aprire un cocco, dopo una serie di tentativi falliti. Miryea ha cercato finalmente di aprirsi e farsi conoscere dagli altri. La donna ha raccontato che dietro la sua maschera, si cela un passato di carenze e sofferenze adolescenziali. Ha avuto anche l’insegnante di sostegno quando frequentava le scuole. Inoltre è stata vittima di bullismo in passato:

“Questo lato di me qui è tutto amplificato. Di solito non reagisco così”

Daniela Martani lontana dai Burinos all’Isola: “Mi sento rinata”

Dopo essere passata dai Burinos ai Rafinados, Daniela Martani si sente rinata. La naufraga dell’Isola dei Famosi 2021, tuttavia, non ha nascosto di essere ancora amareggiata. Angela Melillo ha chiesto se si fosse ripresa dopo i colpi incassati negli ultimi giorni. La no-vax ha confessato che il suo ex gruppo è una sorta di clan e se non ci si adegua alle regole e a ciò che dicono o fanno si viene esclusi.