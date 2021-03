Isola dei Famosi stasera: arriva Andrea Cerioli. Chi esce tra Brando e Lodo

L’Isola dei Famosi stasera torna con una nuova puntata. Le anticipazioni di giovedì 25 marzo 2021 svelano lo sbarco di Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne era sbarcato in Honduras qualche settimana fa e parcheggiato in un resort, poiché il suo ruolo era quello di riserva. Dopo l’uscita dal programma di Akash Kumar, con annessa polemica, e il Visconte Ferdinando Guglielmotti, Cerioli stasera diventa ufficialmente naufrago del reality condotto da Ilary Blasi. Le due compagini, i Burinos e i Rafinados si sfideranno in una serie di prove in cui si contenderanno come premio proprio Andrea Cerioli. Chi vincerà, infatti, acquisirà nella propria squadra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Il pubblico sarà chiamato a prendere una decisione importante per le sorti dei naufraghi. Questo sarà svelato nel corso della puntata di stasera dell’Isola dei Famosi da parte della padrona di casa Ilary Blasi. Non ci sarà Akash in studio: l’ex naufrago sta facendo il suo periodo di isolamento obbligatorio di due settimane in Honduras prima di tornare in Italia e confrontarsi con la conduttrice, gli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Sicuramente dovrà rispondere prima di tutto alle accuse fatte alla trasmissione e le dichiarazioni rilasciate in passato sull’Isola.

Chi sarà eliminato tra Brando Giorgi e Francesca Lodo? Secondo i pronostici, sarà Brando a lasciare L’Isola dei Famosi. Da quando è sbarcato sta creando non pochi fastidi agli altri compagni d’avventura che non prendono bene i suoi ragionamenti e le sue azioni. Di recente ha litigato con Elisa Isoardi dopo essersi intromesso in una discussione tra l’ex volto Rai e Vera Gemma, per poi chiedere delucidazioni circa la spartizione del riso. Sta facendo di tutto per spodestare la Isoardi dal ruolo di leader?

Anche Valentina Persia è piena di Brando. La comica ha cercato di accendere il fuoco per la notte, ma Giorgi ha manifestato con un pizzico di arroganza la propria contrarietà, mostrandosi scettico sulle capacità della Persia e offrendosi lui di fare il lavoro. Il gruppo ha deciso di dare fiducia a Valentina. Nonostante l’impegno l’unico tentativo è fallito perché il fiammifero era troppo umido. una disavventura che ha costretto tutti a trascorrere la notte a pancia vuota.