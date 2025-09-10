Paul Baccaglini morto, parla l’ex fidanzata Thais Wiggers: “Lontani da anni”

La notizia della morte di Paul Baccaglini ha profondamente scosso l’opinione pubblica e, nelle ultime ore, non si parla d’altro che delle circostanze di questo tragico evento. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex inviato de Le Iene e presidente del Palermo si sarebbe tolto la vita nella sua abitazione di Segrate, per motivazioni ancora da chiarire. A trovarlo senza vita sarebbe stata la sua attuale compagna. Il dramma, però, non ha toccato soltanto chi gli era accanto oggi, ma anche la sua ex fidanzata Thais Wiggers, nota modella, conduttrice ed ex velina di Striscia la Notizia dal 2005 al 2008. Thais ha deciso di commentare pubblicamente la terribile notizia.

La relazione tra Thais Wiggers e Paul Baccaglini è durata a lungo: i due sono stati insieme per otto anni, dal 2010 al 2018. Per questo motivo, in molti attendevano una sua reazione alla tragica notizia della scomparsa dell’ex compagno. È naturale pensare, infatti, che un evento così doloroso abbia colpito profondamente anche la brasiliana, nonostante la loro storia si fosse conclusa da tempo. Thais ha scelto di condividere un pensiero pubblico attraverso una storia su Instagram, scrivendo: «Purtroppo le vicissitudini della vita ci hanno portati lontani… Nonostante non ci sentissimo più da anni, restavano comunque i bei ricordi di un periodo intenso e importante passato insieme». Ha poi aggiunto un messaggio di vicinanza ai familiari di Baccaglini: «Le mie condoglianze e un abbraccio stretto alla famiglia. Rip, Paul Baccaglini». In questo modo l’ex concorrente di The Couple ha rotto il silenzio, col cuore spezzato e tanta tristezza.

La relazione tra Paul Baccaglini e Thais Wiggers: perché è finita

La relazione tra l’ex Iena e Thais Wiggers, la seconda dopo la sua separazione con Teo Mammucari, da cui è nata anche una figlia, è stata senza dubbio molto importante. La modella, in alcune interviste rilasciate all’epoca della loro rottura, ha spiegato i motivi che li hanno portati a chiudere la storia: una decisione presa di comune accordo e con serenità, convinti che lasciarsi fosse la scelta migliore per il benessere di entrambi. Proprio per questo, nonostante l’amore fosse finito, tra loro era rimasto un affetto sincero e il desiderio reciproco di augurarsi sempre il meglio. L’epilogo, purtroppo, non è stato dei più felici, e la sofferenza che traspare oggi dalle parole di Thais, dedicate sia a lui che alla sua famiglia, è evidente e più che comprensibile.