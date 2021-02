Patty Pravo zittisce di nuovo la Balivo: “Se ti fa schifo…”, scintille in diretta

Patty Pravo contro Caterina Balivo a Il Cantante Mascherato. È successo alla finale dello show di Milly Carlucci, dopo l’esibizione del misterioso Lupo. La presentatrice Rai ha assicurato che sotto la maschera si nasconde Max Giusti, elencando una serie di prove alla sua teoria tra cui l’armatura che sfoggia dalla prima puntata. Prove assai convincenti per il pubblico e per Patty, che ha dato ragione alla collega (video più in basso).

Ma proprio quanto la cantante stava sostenendo la tesi della Balivo (che si è rivelata tra l’altro giusta, il Lupo è davvero Max Giusti) è accaduto l’impensabile. “Sono d’accordo, sì, sì, sono perfettamente d’accordo con la nostra amica”, ha dichiarato Patty, interpellata da Milly Carlucci subito dopo la Balivo. “Con Caterina”, ha replicato la conduttrice che ha voluto così suggerire il suo nome.

Questa replica non è però piaciuta a Patty che stizzita ha controbattuto: “Sì, lo so che sei Caterina. Se ti fa schifo fare l’amica, per carità! Rimaniamo amiche, è l’ultima serata”. Caterina ha provato a difendersi col sorriso sulle labbra: “No, no, è un onore!”. La Pravo è però rimasta piuttosto algida e infastidita, lasciando senza parole i telespettatori.

“Se ti fa schifo fare l’amica, per carità. Rimaniamo amiche, è l’ultima serata.” Patty Pravo ended KateB #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/MrxiE0eG8S — C'est pas ma faute. (@Fab91) February 26, 2021

Non è la prima volta che volano scintille tra Caterina Balivo e Patty Pravo a Il Cantante Mascherato. Già durante la prima puntata le due si erano scontrate dopo una performance del Lupo. Inizialmente la Balivo aveva pensato a Riccardo Fogli, tirando così in ballo la sua storia d’amore con Patty Pravo.

Una storia d’amore risalente a tanti anni fa, quando il cantante è stato costretto ad abbandonare i Pooh per via dell’amore che nutriva per la collega. Caterina ha sottolineato che il Lupo non si è descritto come il Lupo cattivo delle favole e ha ricordato così il racconto dei fratelli Grimm.

Una fiaba incentrata su un lupo che si fa fregare dalla volpe. E così Caterina ha associato pubblicamente la volpe a Patty Pravo. Un paragone che non è piaciuto più di tanto alla diretta interessata. Prima uno sguardo glaciale nei confronti della Balivo poi la frase stizzita: “Come mi hai usato? Cosa c’entro io?”.