Patty Pravo perentoria: mai più al Festival di Sanremo

Patty Pravo non vuole più partecipare al Festival di Sanremo

Mai più Festival di Sanremo per Patty Pravo. Dopo l’ultima partecipazione col rapper Briga, la cantante ha deciso che in futuro non calcherà più il palco dell’Ariston. Ad oggi sono dieci le partecipazioni della Bambola alla kermesse musicale più famosa d’Italia. Al contrario di altre colleghe la 71enne non si è mai classificata al primo posto e molto probabilmente non vincerà mai in futuro vista la sua ultima decisione. Che la Pravo ha confidato a Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda quotidianamente su Radio 2 e condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. A detta di Patty il Festival è piuttosto stancante e non è più quello di una volta.

Patty Pravo: le sue parole sul Festival di Sanremo

“Se mi sono divertita a Sanremo quest’anno? Ho pensato che mi mancava solo una partecipazione al Festival per arrivare a dieci presenze, per poi non andarci più”, ha ammesso Patty Pravo nel corso dell’intervista radiofonica. Nell’ultima edizione dello show musicale l’artista è stata pure protagonista di un simpatico siparietto, dove se l’è cavata alla grande con verve e ironia. “Non credo andrò più a Sanremo perché ti stanca, devi lavorare tanto. Una volta poi Sanremo era Sanremo, ora…È diventato un po’ come tutto alla fin fine, è diventato ciò che non serve…”, ha aggiunto la Pravo, che per via dell’ultima edizione del Festival non ha partecipato alla seconda edizione di Ora o mai più di Amadeus.

La canzone di Patty Pravo al Festival di Sanremo 2019

Al Festival di Sanremo 2019 Patty Pravo ha presentato con Mattia Briga, cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi, la canzone Un po’ come la vita. Un brano che è piaciuto poco alla critica tanto che nella classifica finale si è piazzato al ventunesimo posto.