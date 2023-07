Patty Pravo, età e amori: ha davvero un fidanzato 31enne? La verità

Patty Pravo, 75 anni, ha attirato l’attenzione dei media a causa di una presunta relazione con un ragazzo di ben 44 anni più giovane di lei. Ma, procediamo con ordine. I rumors sono iniziati più di un anno fa, dopo un’intervista rilasciata dalla cantante al settimanale Chi a marzo del 2022. Nell’intervista al giornale, Patty ripercorse la sua complicata vita sentimentale, concentrandosi poi sull’attuale profondo rapporto con il suo assistente personale, Simone Folco, stylist classe 1992. “Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune, un lampo amoroso di natura diversa”, aveva detto la 75enne, scatenando il gossip, che avrebbe indentificato Folco come il suo nuovo fidanzato ‘toyboy‘.

Tuttavia, il tutto si è rivelato solamente una grandissima bufala. In realtà, già nel corso della stessa intervista, la Pravo aveva specificato di essere single, chiarendo subito di non essere legata sentimentalmente al suo giovane braccio destro. Il gossip, però, aveva finito per diffondersi comunque, suscitando molto scalpore per la grande differenza d’età tra i due (ricordiamo che Patty Pravo ha 75 anni, mentre Falco 31).

Per questo, la cantante aveva voluto smentire nuovamente i giornali pubblicando un post sul profilo Facebook, definendo queste voci solamente delle “fantasie“. Anzi, aveva anche aggiunto che lei e l’assistente 31enne si erano molto divertiti a leggere i surreali gossip su di loro. Da allora, infatti, non è apparso più nessuna nuova notizia su Simone e Patty, confermando la natura semplicemente lavorativa e amichevole del loro rapporto.

Patty Pravo: tutti i suoi amori

Patty Pravo, 75 anni, è finita spesso nelle prime pagine delle cronache rosa per le turbolente vicende della sua vita sentimentale. La cantante, infatti, è stata sposata ben sei volte, finendo per separarsi con tutti i suoi ex mariti. Nel 1968 ha sposato in Inghilterra il batterista inglese Gordon Faggetter, con il quale rimase per circa quattro anni. Il secondo matrimonio, poi, lo ha avuto nel 1972 in Campidoglio con Franco Baldieri, arredatore e stilista romano. Delle nozze lampo le loro, dato che la relazione è durata solo pochi mesi a causa dell’omosessualità dell’uomo.

Dopodiché, è stato il turno del suo ex più celebre, Riccardo Fogli. I due si sposati nel 1974 a Gretna Green, in Scozia, con un rito celtico che non ha valore in Italia, dato che entrambi erano già sposati (lei con Franco Baldieri e lui con Viola Valentino). Per stare con Patty, Riccardo decise di abbandonare la sua storica band, i Pooh. Un amore molto intenso il loro, che giunse al termine dopo un paio d’anni.

Nel 1976 ha sposato il chitarrista Inglese Paul Jeffrey, ma il matrimonio non è mai stato valido, poiché celebrato per errore durante un viaggio a Bali. Il quarto marito è stato il musicista americano Paul Martinez, sposato nel 1978 in California. Infine, nel 1982 è stato il turno di Jack Johnson, chitarrista americano. Un unione involontariamente trigama la loro, poiché il suo matrimonio precedente con Franco Baldieri non era stato annullato correttamente e il suo matrimonio con Paul Martinez era ancora valido.

Non sono mancati anche i flirt e altre storie che le sono state attribuite nel corso degli anni, da Vasco Rossi all’impresario francese Jaques Marouani. D’altro canto, la cantante non ha mai nascosto di aver avuto numerosi rapporti sessuali nella sua vita, dichiarando di aver avuto anche una relazione a tre.