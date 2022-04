Patty Pravo, il nuovo fidanzato ha 45 anni in meno? Chi è davvero Simone

La vita privata di Nicoletta Strambelli, nome d’arte Patty Pravo, è recentemente tornata alla ribalta. Secondo le ultime voci la cantante, alla soglia dei 74 anni, avrebbe intrapreso una storia d’amore con il suo giovane assistente, destando scalpore per la grande differenza d’età con lui, subito etichettato come “toy boy“. Stanca dei pettegolezzi la cantante de La Bambola ha detto la verità sul suo status sentimentale.

Patty Pravo non ci sta. Dopo giorni di mormorii sulla sua presunta liaison con Simone Folco, suo assistente classe 1992, la veneziana ha fatto chiarezza. Attraverso un post su Twitter pubblicato oggi, 4 aprile 2022, la 73enne ha ironizzato sulle voci, bollandole come false e come mere “fantasie”. Come si è premurata a spiegare, Folco è semplicemente il suo assistente e braccio destro, nulla più.

La Pravo ha scritto di essersi divertita a leggere i gossip surreali su di loro, decidendo però di farla finita e svelare in prima persona la verità. La cantante, che si è professata single, ha rassicurato inoltre i fan dicendo che, se un uomo entrasse nella sua vita, questi sarebbero i primi a saperlo.

Patty Pravo e i folli gossip sulla sua vita privata

Le voci sulla presunta relazione amorosa tra la Pravo e Folco sono stati probabilmente una conseguenza ad una intervista della cantante, poi evidentemente travisata, concessa a Chi. Qui la 73enne ha parlato del suo assistente e stylist dicendo di avere con lui, che ha 45 anni in meno, una particolare “affinità elettiva, un lampo amoroso di natura diversa”. In quest’occasione la Pravo ha esplicitamente detto, inoltre, di essere single. Nonostante fosse chiaro che la natura della loro relazione non fosse sentimentale, in molti ci hanno comunque visto del tenero, diffondendo le voci incriminate che tanto hanno divertito i diretti interessati. Da parte di Folco, ancora, non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale. Lo stylist si è limitato a ricondividere su Instagram le parole della cantante.

La Pravo, quindi, non ha trovato un nuovo amore. Com’è noto la Ragazza del Piper ha avuto una vita amorosa abbastanza travagliata e anti conformista. La 73enne è infatti stata sposata addirittura 5 volte, più una con rito celtico con l’ex Pooh Riccardo Fogli, senza mai avere figli. Qualche tempo fa la bionda cantante ha rivelato di non aver mai voluto sposarsi di sua iniziativa, ma di averlo fatto per accontentare i suoi partner.