Ora o Mai Più: Silvia Salemi e Patty Pravo sbagliano l’attacco e chiedono scusa

Patty Pravo, super ospite di Ora o Mai Più, mentre duetta con Silvia Salemi sbaglia l’attacco della canzone. Nella quarta puntata dello show del sabato sera di Raiuno c’è stato un momento di imbarazzo per Silvia Salemi e Patty Pravo. L’ospite e la concorrente si sono esibite sulle note del bellissimo brano E dimmi che non vuoi morire, sbagliando l’inizio. Infatti le due interpreti non sono riuscite a partire insieme e hanno hanno richiesto necessariamente di stoppare l’orchestra.

Ora o Mai Più: Patty Pravo e Silvia Salemi sbagliano la canzone e interrompono l’orchestra

Dopo l’errore iniziale, le due cantanti si sono guardate imbarazzate e hanno chiesto di interrompere l’orchestra. “Fammi stemperare, Amadeus” ha esordito Silvia Salemi, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico presente nello studio Rai di Milano Mecenate. Il conduttore replica con il sorriso: “Non c’è problema”. Così la Salemi riprende la parola e coglie l’occasione per ricordare la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano A casa di Luca e la scomparsa di un amico: “Vorrei ricordare che nel ’97 quando questa signora faceva le prove, io portavo ‘A casa di Luca’, lei portava questa canzone meravigliosa, ero sul palco con un grande artista che è Giampiero Artegiani e che non c’è più”.

Silvia Salemi e Patty Pravo ricantano dopo l’errore ma Toto Cutugno le stronca

Dopo l’errore nel primo attacco, le due cantanti ripartono e questa volta l’esibizione va a buon fine. La performance però viene aspramente criticata da uno dei giudici, Toto Cutugno, che le stronca con un 5 e affermando che Patty Pravo avrebbe anche stonato. A questo punto interviene Ornella Vanoni, che poco prima si è commossa per l’allievo Paolo Vallesi, che difende l’amica e collega Patty, ricordando che si vota il concorrente e non l’ospite della serata. A questo punto Toto, un po’ infastidito e fischiato dal pubblico, ha precisato che il suo voto basso era riferito alla Salemi e non a Patty Pravo, la cui esibizione è stata invece apprezzata da altri coach, come Ornella stessa e Marcella Bella.