Ornella Vanoni commossa ad Ora O Mai Più per il duetto di Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio

Ornella Vanoni non è riuscita a trattenere le lacrime durante la diretta di Ora o mai Più. Ospite della puntata del 16 gennaio, insieme a Patty Pravo, è stato Gigi D’Alessio che come di consueto duetta con tutti i concorrenti in gara. La Vanoni si è commossa quando il suo allievo Paolo Vallesi ha duettato con il cantante partenopeo sulle note della canzone Non Dirgli Mai. Ornella, che durante la clip di introduzione ha dichiarato di aver sentito durante la settimana la mancanza di Vallessi, si è messa a piangere per l’emozione. Il duetto sembra essere piaciuto tantissimo anche al pubblico in studio, che ha regalato agli interpreti una standing ovation.

Ora o Mai Più: Ornella Vanoni in lacrime per l’emozione

L’avventura di Ornella Vanoni ad Ora o Mai Più

Dopo essersi addormentata nella scorsa puntata, senza riuscire a votare Michele Pecora, Ornella Vanoni è tornata ad Ora o Mai più con il suo consueto ruolo di coach. Amadeus la prende un po’ in giro per i suoi tempi lunghi nel valutare le esibizioni e scherzosamente le chiede se anche durante la nuova puntata ha intenzione di addormentarsi. Subito sopo viene mandato in onda un filmato con il best of della Vanoni, con le sue gaffe più divertenti e le battute più simpatiche.