Patrizia Rossetti, l’ex marito Rudy l’ha tradita? La confessione inaspettata

Patrizia Rossetti, Rudy Londoni l’ha tradita? La confessione inaspettata a Mattino 5

Ospite a Mattino 5, Patrizia Rossetti confessa di aver scoperto recentemente di essere stata tradita. Oggi la trasmissione tratta proprio l’argomento dei tradimenti e la conduttrice fa questa confessione, senza però rivelare l’identità di questo suo ex amore. Sembra che la donna voglia riferirsi proprio al suo ex marito Rudy Londoni. Infatti, Patrizia parla di un tradimento subito proprio recentemente. Ma la Rossetti ammette, inoltre, di aver perdonato questa persona che l’ha tradita con un’altra donna. La scoperta è stata abbastanza agghiacciante. Lei stessa racconta di aver beccato casualmente quest’uomo in compagnia di un’altra all’interno di una macchina. La Rossetti confessa che avrebbe potuto reagire male, ma ha preferito tornare a casa e aspettare il ritorno di suo marito. Ed ecco che proprio attraverso questa affermazione si intuisce, appunto, che il protagonista della storia sia proprio Londoni. Quando aveva annunciato la fine del suo matrimonio, la Rossetti non aveva parlato di tradimento, ma di mancanza di affinità e voglia di andare avanti.

Patrizia Rossetti ammette di aver perdonato di recente un tradimento

“Ho perdonato un tradimento. Li ho beccati, erano in macchina insieme. Sono tornata a casa e ho aspettato, sperando che mio marito fosse sincero. Non lo stavo seguendo, è stata una casualità”. Questo è il racconto che la Rossetti fa oggi a Mattino 5. Non rivela il nome, eppure parla di “marito“, dunque non può non trattarsi di Londoni. A detta di Patrizia, gli uomini alla fine si fanno sempre scoprire, in quanto le donne hanno il sesto senso. Pertanto, la conduttrice ammette di aver chiesto più volte al marito se la stesse tradendo. Solo dopo averlo beccato, lui avrebbe confessato. “Purtroppo, ora che non vive più con me, posso dire che non mi manca”, affermava la Rossetti, tempo fa, parlando della fine del matrimonio.

Patrizia Rossetti tradita: la conduttrice aveva però perdonato

Patrizia Rossetti fa una confessione inaspettata, ammettendo di aver perdonato un tradimento. Mentire per la conduttrice rappresenta una mancanza di rispetto, soprattutto quando il sentimento o la passione finisce. Infatti, dichiara di trovare stupido tradire, basterebbe semplicemente essere chiari con la persona che si ha al proprio fianco. Nel frattempo, a Mattino 5, Lory Del Santo parla di un tradimento subito da Eric Clapton.