Lory Del Santo: “Eric mi tradì con la Campbell”. Poi la sorpresa a Mattino5

Lory Del Santo a Mattino 5: il tradimento di Eric Clapton con Naomi Campbell e la sorpresa di Federica Panicucci

Si parla di tradimenti a Mattino 5 e Lory Del Santo svela un dettaglio interessante del suo passato. La showgirl italiana confessa di aver scoperto un tradimento di Eric Clapton con Naomi Campbell. Sappiamo bene che i due hanno avuto una breve relazione, ma ora Lory afferma di aver fatto questa amara scoperta. Scendendo nel dettaglio, la Del Santo racconta a Federica Panicucci di non sapere esattamente quante volte Eric si sarebbe visto con la nota modella. Secondo quanto rivela l’attrice, Clapton pare fosse fissato con la Campbell. Sembra che il chitarrista, però, sia rimasto deluso da Naomi. L’idea che si sarebbe fatto Eric non sarebbe stata rispettata durante gli incontri con la modella. Si trattano ovviamente di informazioni date da Lory, la quale afferma di aver addirittura parlato con un’amica della Campbell, la quale le avrebbe confidato che quest’ultima non piaceva poi così tanto a Clapton. La Del Santo continua rivelando che Eric e Naomi non si sarebbero trovati bene e che tra loro la cosa non sarebbe andata avanti perché non funzionava.

Lory Del Santo, sorpresa inaspettata a Mattino 5 per il suo compleanno

“Eric Clapton mi ha tradito con la Campbell, poi ho saputo che non gli piaceva mica tanto”, svela Lory a Mattino 5. Dopo aver parlato di tradimenti, la Panicucci decide di fare un’inaspettata sorpresa alla Del Santo. La showgirl italiana domani fa il compleanno e la conduttrice decide di festeggiare insieme in anticipo. “Ti abbiamo fatto una sorpresa. Cara Lory ti vogliamo festeggiare, perché ti vogliamo tutti molto bene”, annuncia Federica. Di fronte a queste parole, la Del Santo ammette di non riuscire a trattenere la commozione. Un bel mazzo di fiori e una torta vengono fatti entrare nello studio proprio per Lory!

Lory Del Santo: torta e fiori nello studio per il compleanno dell’attrice

Una bellissima sorpresa per Lory, la quale ammette di essere commossa. “Ormai gli anni sono solo una corsa verso la gloria, perché siamo ancora qua. Auguro a tutti di compiere tanti anni”, dichiara la Del Santo di fronte alla sorpresa. Tutti applaudono di fronte alla sorpresa e per Lory non può non essere una sorpresa in diretta davvero riuscita.