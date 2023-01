Secondo alcune indiscrezioni, Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota avrebbero avuto una lite accesa poco dopo che la donna ha lasciato il Grande Fratello Vip 7 (ha abbandonato lo scorso lunedì). A riferire di una sfuriata dell’ex volto di Rete Quattro è stata l’esperta di gossip attiva su Instagram Deianira Marzano, la quale ha raccolto delle segnalazioni che sostengono che i due colleghi avrebbero avuto uno scambio di vedute tutt’altro che tenero per via di alcune questioni lavorative. Ma che cosa sarebbe accaduto di preciso? Perché la Rossetti si sarebbe adirata con Mastrota?

“Patrizia Rossetti, uscita dalla Casa, aveva dei contratti in standby per alcune televendite. Ma, a quanto pare, il suo collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio”. Questo è quel che ha raccontato una fonte a Deianira Marzano. I dettagli della presunta lite (opportuno rimarcare che al momento la questione è in attesa di essere confermata o smentita) non sono finiti qui. L’ex gieffina, per via di alcune ‘mosse’ di Mastrota, avrebbe visto saltare dei lavori, fatto che avrebbe innescato in lei rabbia e sconforto: “Lei lo ha chiamato e gli ha detto una mega sfuriata perché sembrerebbe che sia stato proprio lui a far saltare i contratti, pensando che Patrizia sarebbe rimasta a lungo al GFVip. Lui avrebbe quindi preso il posto di lei in queste televendite”.

Per il momento né Patrizia Rossetti né Giorgio Mastrota hanno commentato i rumors.

Grande Fratello Vip: Rossetti ha detto sì, Mastrota no

I due big delle televendite italiane sono stati entrambi corteggiati dal Grande Fratello Vip, con la Rossetti che ha ‘ceduto’ alle lusinghe di Alfonso Signorini e degli autori del reality show, prendendo parte alla settima edizione della trasmissione. Chi non ha ceduto è invece stato Mastrota che, in diverse interviste, ha raccontato di essere stato contattato in più occasioni dal programma, ma di aver sempre declinato le offerte. Offerte che non gli sono state fatte soltanto dal GF Vip. Pare che lo abbiano richiesto anche altri reality, ma la sua risposta è sempre stata sempre la stessa: “No, grazie”.

Il re delle televendite, che si è da poco sposato con la compagna Floribeth Gutierrez, ha spiegato che preferisce continuare a dedicarsi a ciò che sa fare bene e che gli ha permesso di costruire una carriera di successo, vale a dire le televendite. I reality possono attendere, a quanto pare all’infinito. “Non mi va di andare in tv a parlare a vanvera“, ha chiosato in una delle ultime interviste rilasciate alla stampa.