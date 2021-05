Sulle pagine del settimanale Nuovo Patrizia Pellegrino ha posato per la prima volta con la figlia 22enne Arianna. La ragazza è nata dalla relazione dell’attrice, ormai conclusa, con Pietro Antisari Vittori. La giovane non ha mai voluto apparire accanto alla celebre mamma ma oggi ha cambiato idea e si è recata a Napoli per un servizio fotografico con la Pellegrino.

Una scelta ben precisa quella di Patrizia, ovvero quello di far capire a tutti i genitori che vivono la sua stessa situazione che avere un figlio con un handicap è qualcosa di positivo, che impreziosisce una famiglia. L’attrice 58enne ha rivelato di avere un rapporto straordinario con la figlia.

Arianna, a detta di mamma Patrizia Pellegrino, è una ragazza molto sveglia e intelligente, che però deve fare i conti con delle difficoltà motorie.

“Gli ostacoli ovviamente ci sono, ma l’amore è in grado di vincere su tutto. Arianna è speciale e non vorrei mai che fosse diversa da quella che è”

Tramite la rivista diretta da Riccardo Signoretti, Patrizia Pellegrino ha voluto lanciare un appello ad Alfonso Signorini: quello di far entrare lei e la figlia Arianna nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

“Sarebbe un’esperienza unica per tutte e due. Mia figlia ha una personalità fortissima e di certo non le mancherebbero gli argomenti. Potremmo essere un valido punto di riferimento per tutte quelle famiglie che vivono la nostra stessa realtà e di cui, purtroppo, non si parla mai”

Alfonso Signorini accoglierà la richiesta di Patrizia Pellegrino? Di certo sarebbe davvero interessante vedere una concorrente come Arianna nella Casa più spiata d’Italia. In questi mesi il giornalista e conduttore è alle prese con il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Tra i primi nomi trapelati nei giorni scorsi: Raffaella Fico (che ha già partecipato all’edizione Nip), Barbara Bouchet, Arisa, Gaia Zorzi (sorella del più famoso Tommaso), Sandra Milo. Il Grande Fratello Vip tornerà in onda su Canale 5 a settembre 2021.

Patrizia Pellegrino ha avuto un tumore al rene

Di recente Patrizia Pellegrino ha avuto un tumore al rene. Un vero e proprio dramma per la Pellegrino che in pochi giorni ha scoperto casualmente la malattia, è stata operata e oggi è costretta a vivere senza un rene. Alla rivista edita da Cairo Editore Patrizia ha spiegato che inizialmente il cancro era stato scambiato per altro, ovvero per una banale cistite.

Oltre ad Arianna Patrizia Pellegrino è pure mamma di Gregory, 29 anni, e Tommaso, 24. I figli sono stati davvero preziosi per l’attrice nel periodo post operazione. Decisiva anche la vicinanza del compagno, Giampaolo, che non fa parte del mondo dello showbiz.