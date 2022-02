Patrizia Mirigliani, ira su Miriana e Manila: cos’è successo al GF Vip

Il Grande Fratello Vip della discordia. Non si ricorda un’edizione così ricca di sgarri, prese di posizioni nette, liti infuocate e minacce di ricorrere ai legali. L’ultima è quella fatta trapelare da Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia nonché madre di Nicola Pisu. Il ragazzo è stato protagonista nella Casa più spiata d’Italia nei primi mesi in cui è andato in onda lo show. Invaghitosi di Miriana Trevisan, ha poi ricevuto un sonoro due di picche. Chi segue le vicende del programma sa che il percorso del giovane non è finito bene, con frasi da brivido rivolte all’ex starlette di Non è la Rai. Nelle scorse ore del suo atteggiamento sono tornate a discutere la stessa Miriana, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Un dialogo che ha fatto andare su tutte le furie mamma Mirigliani che su Twitter ha fatto piovere cinguettii durissimi.

“Mantide religiosa”: così Soleil ha dipinto Miriana, in riferimento al comportamento avuto con Nicola. Non è la prima volta che l’italoamericana critica l’ex velina di Striscia la Notizia sull’affaire Pisu. La Trevisan ha replicato, ricordando a Soleil che molte situazioni non le ha vissute e tantomeno viste. A darle manforte è giunta Manila

“Tu non sei stata mai obiettiva, Sole. Con Nicola, non hai mai capito niente. Anche se ci stavi nottate intere avevi un’idea di Nicola che non è assolutamente… Lui non è chi si professava qui, certe scene allucinanti noi le abbiamo viste. Che io già alla prima lo avrei… Lui faceva delle scenate assurde. Io glielo ho detto sempre in faccia. Lui ha dichiarato di essere deluso da me. Eppure secondo te io giustifico… Lui ha sgravato tantissime volte, anche con me che non c’entravo niente!”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ribattuto dicendo che l’atteggiamento di Nicola andava contestualizzato. La Nazzaro non ha ceduto di un millimetro: “Ma che mi frega che era preso: l’educazione è la prima cosa, smettiamola con questa storia, uno era preso, uno depresso, uno ex tossicodipendente, mi sono rotta le pa…le, la gente deve essere educata, soprattutto un ragazzo molto giovane!”

Il dialogo è stato captato da Patrizia Mirigliani che è spuntata su Twitter dichiarandosi addirittura “esterrefatta” da quanto udito e spiegando che sarà suo figlio a decidere se sarà il caso di tirare in ballo gli avvocati oppure no circa le parole di Manila e Miriana. Inoltre la donna ha detto che a breve farà uscire un comunicato più strutturato sulla vicenda, chiarendo anche dei punti sul concorso di Miss Italia, in quanto la kermesse di bellezza più prestigiosa del Bel Paese è stata citata in più occasioni durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip: