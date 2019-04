Patrizia di Gomorra 4: le 5 cose che non puoi non sapere

Gomorra 4: 5 cose su Patrizia che non puoi non aver notato

Patrizia è uno dei personaggi più controversi e spietati di Gomorra. La scalata al potere, partendo dal basso, le è costata cara e, col tempo, l’ha resa fredda e pronta a tutto. Per capire meglio chi è oggi Patrizia, ovvero quella che vedremo in Gomorra 4, è importante conoscere il suo vissuto che, nell’attuale stagione, puntuale riaffiorerà e proporrà ai telespettatori nuove chiavi di lettura. Quello che proveremo a fare adesso, dunque, è stilare un elenco delle cinque scene che in Gomorra 4 hanno visto Patrizia protagonista della scena e che, se analizzate bene, molto ci hanno detto in più in merito alla sua storia e ai potenziali sviluppi del suo personaggio. Vediamoli Insieme.

Gomorra 4: le lacrime di Patrizia e la vera identità del ragazzo che non l’ha voluta incontrare al bar

Nel terzo e quarto episodio di Gomorra 4 abbiamo visto una Patrizia feroce e senza scrupoli. Anche i grandi boss, come Gennaro Savastano ci insegna, hanno però un punto debole. Qualcosa o qualcuno in grado di penetrare la loro corazza e di esporli, come accade a qualsiasi altro essere umano. Per Patrizia questo punto debole ha un nome ed un cognome: Pietro Savastano.

1. Le lacrime per il boss che non c’è più

Patrizia adesso è una donna forte, che si è fatta strada in un mondo di uomini che inizialmente la guardavano con diffidenza (ma che ora a lei si rivolgono con rispetto). Tutto quello che ha oggi lo ha ottenuto grazie alla sua cieca fedeltà a Pietro Savastano, ed è per lui che nel terzo episodio è scoppiata a piangere mentre giaceva tra le braccia di Mickey Levante. La cicatrice che ha guardato in lacrime nascondeva il tatuaggio che lei stessa decise di togliersi (da sola e utilizzando un coltello incandescente) solo per far piacere a Pietro Savastano. Patrizia aveva tatuato una leonessa, in ricordo del padre morto. Quando era il braccio destro di Pietro lui le disse di non apprezzare molto quel “Marchio” sulla sua pelle, perché una vera leonessa, le spiego lui, non ha bisogno di un tatuaggio per dimostrare di essere tale. Giorni dopo Patrizia si presento da Savastano con un’ustione sul braccio. Aveva rimosso tutto, confermando la sua devozione all’uomo.

2. L’incontro col fratello

Un’altra persona a cui Patrizia è profondamente legata e che, a differenza di Pietro Savastano, è ancora in vita, è il fratello minore. Nella scorsa stagione di Gomorra abbiamo visto il ragazzo ripudiare la sorella. Il fratello di Patrizia, dopo essere stato rapito da Ciro Di Marzio e aver rischiato la vita, ha capito in quali giri loschi si era infilata la sorella. Da lei poi si è allontanato, affermando di non voler essere più coinvolto e di non voler avere niente a che fare con il mondo in cui lei operava. La loro famiglia aveva vissuto fino a quel momento in condizioni disagiate ma i soldi sporchi, pur facendogli comodo, non interessavano al fratello. È lui il ragazzo che Patrizia va a trovare al bar nel terzo episodio di Gomorra, il cameriere che si rifiuta di servirla e che lei, forse proprio per questo motivo, guarda con affetto e stima. Prima di andare via dal locale, infatti, lascia al fratello una foto di loro due insieme da piccoli. In ricordo di quello che avano e dell’amore che li aveva uniti.

Patrizia nei guai? In Gomorra 4 Mickey potrebbe essere un problema

Il personaggio di Patrizia in Gomorra 4 sa bene che per lei, in quanto donna, non sarà facile assicurarsi il rispetto di tutti a Secondigliano e dintorni. Con i clan rivali, in fondo, è un’eterna lotta per la supremazia, e lei deve essere in grado di dimostrare di sapersi muovere in questo mondo malvagio. Qualcuno, come emerso dalle prime anticipazioni della quarta stagione di Gomorra, pare però essere pronto ad ostacolare i suoi piani. E se fosse proprio il futuro suocero?

3. La storia con Mickey e il malcontento di Gerlando Levante

Durante il breve soggiorno di Patrizia a Bologna abbiamo avuto la conferma che un nuovo uomo è entrato a far parte della sua vita. Lui è Mickey Levante, cugino di Genny e figlio di Gerlando Levante (il boss con la fissa dei cardellini e specializzato nello smaltimento – illegale – dei rifiuti). Patrizia e Mickey hanno una vera e propria relazione, ma si vedono di nascosto e lontano da occhi indiscreti. Gerlando Levante, però, sembra aver capito qualcosa. In Gomorra abbiamo imparato che, spesso, chi comanda riesce a sapere le cose prima ancora che lo sappiamo gli altri. Quando Mickey ha comunicato al padre che avrebbe passato la notte a Bologna, pur non avendo menzionato Patrizia, il boss ha infatti intuito che il figlio gli stesse nascondendo qualcosa.

4. Patrizia lontana dal suo mondo

In Gomorra 4 abbiamo visto una Patrizia in grado di sapersi muovere con maestria e furbizia nel suo mondo. Come signora di Secondigliano domina indiscussa ma, fuori da quell’universo, non è in grado di vivere. Nella terza puntata, quando è stata portata da Mickey a trascorrere una serata in un locale al centro di Bologna, Patrizia è stata quasi incapace di rapportarsi con gli altri. La sua vita ha temprato il suo carattere e questo, per ovvi motivi, ha finito con l’avere un impatto forte sulla esistenza.

Gomorra 4, Patrizia senza scrupoli: ecco perché ha ucciso i due fratelli di Secondigliano

Una donna al potere ha destato fin da subito diversi sospetti tra i capi clan di Napoli. Secondigliano, che prima era dei Savastano, adesso è nelle mani di Patrizia. In Gomorra 4 l’uccisione dei due ragazzi che le hanno disobbedito assume, in questo contesto, un significato importantissimo. Vediamo perché.

5. Patrizia killer a sangue freddo per ottenere rispetto

La crudeltà è indice di stima nella criminalità organizzata. Più ti temono e più ti rispetteranno, funziona così. Patrizia, nel perdonare la prima volta i ragazzini che le avevano combinato guai a Secondigliano, non aveva messo d’accordo tutti. Ucciderli, quando era venuta a conoscenza della loro disobbedienza, è stata quindi una mossa mirata a riaffermare il suo potere. Far credere di avere a cuore gli abitanti del suo quartiere (dando loro una possibilità di pentimento) e dimostrarsi inclemente in caso di tradimento è stato il suo modo per ottenere rispetto tra la sua gente.