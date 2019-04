Anticipazioni Gomorra 4, Patrizia nei guai: Genny ha un nuovo piano

Gomorra 4 anticipazioni venerdì 12 aprile: il nuovo piano di Gennaro Savastano

I prossimi due episodi di Gomorra 4, che andranno in onda su Sky il prossimo venerdì 12 aprile, pare riserveranno grandi sorprese al pubblico affezionato alla serie. Genny, al rientro da Londra, verrà incoraggiato dalla moglie Azzurra a lanciarsi in un nuovo business. Savastano, dunque, inizierà a fare affari nell’edilizia, ma le cose per lui si complicheranno presto. Sulla sua strada Gennaro incontrerà gente molto più spietata di lui e, ancora una volta, dovrà combattere per non perdere rispetto e potere. Nella City londinese il figlio di Pietro Savastano è riuscito ad avere la meglio su chi, giocando male le proprie carte, aveva cercato di fregarlo. Sarà così anche la prossima volta?

Anticipazioni Gomorra 4: qualcuno a Napoli trama contro Patrizia

Guai in vista anche per Patrizia nei prossimi episodi di Gomorra 4. La nuova signora di Secondigliano, dopo essersi conquistata il rispetto dei suoi uomini (uccidendo a sangue freddo due ragazzini che le avevano disobbedito), si troverà a gestire i rapporti tesi tra i clan di rivali di Napoli. Venerdì 12 aprile, inoltre, ci verrà svelato il volto della persona che, agendo nell’ombra, sta remando contro di lei e contro il suo impero. In tutto questo, stando alle prime anticipazioni, un ruolo chiave pare avrà Nicola, il braccio destro di Patrizia.

Anticipazioni Gomorra 4: cosa succederà venerdì 12 aprile

Nei primi episodi di Gomorra 4 abbiamo visto due realtà contrapporsi. Da una parte abbiamo Gennaro Savastano che fa affari con l’alta finanza, investe in progetti con l’intento di riciclare il denaro sporco e punta a rifarsi una vita lontano dal suo quartiere d’origine. Dall’altra, invece, abbiamo visto Patrizia, I Levante e i ragazzi di Sangue Blù incontrarsi e scontrarsi nella gestione delle piazze di spaccio di Napoli. Gli equilibri, come abbiamo visto dalle prime anticipazioni mostrate stasera dopo la puntata, sono però sempre più precari.