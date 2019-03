Anticipazioni Gomorra 4: salta l’Alleanza tra i clan? Il segreto di Patrizia

Gomorra 4 anticipazioni: cosa nasconde Patrizia?

Durante il primo episodio di Gomorra 4 abbiamo visto Gennaro Savastano cedere il suo impero a Patrizia. Alla donna, che per diverso tempo è stata braccio destro di suo padre Pietro, è stata affidata la gestione dello spaccio a Secondigliano, e toccherà a lei adesso fornire le principali piazze di Napoli. Nelle prossime puntate, stando alle prime anticipazioni uscite e a quelle mostrate stasera, pare si tornerà a parlare di nuovo di lei. Patrizia, pur essendosi messa in affari con Genny, sembra nascondere qualcosa. Cosa? C’entrano I Levante, il clan camorrista a cui Gennaro ha chiesto aiuto per rimettere insieme i pezzi di quello che è andato distrutto nelle precedenti stagioni.

Anticipazioni Gomorra 4: ecco cosa succederà negli episodi 3 e 4

Il secondo episodio di Gomorra 4 ha visto come protagonista principale Genny e il suo nuovo socio in affari. Savastano vuole voltare pagina, investire il suo denaro in progetti che poco hanno a che fare con la malavita e costruire un aeroporto in grado di risollevare le sue sorti. Nel quartiere dove si è trasferito e alla scuola del figlio, però, continuano a guardalo con diffidenza. Il suo è un nome che desta scalpore e, per questo motivo, negli episodi 3 e 4 della prossima settimana vedremo Gennaro lasciare il Paese. Lui, la moglie Azzurra e il figlio si trasferiranno a Londra, ma i fantasmi del passato continueranno a perseguitarlo (e con questi dovrà fare i conti).

Anticipazioni episodio 3 e 4 di Gomorra: a Secondigliano la pace è finita

Nei prossimi episodi di Gomorra 4 vedremo i ragazzi di Forcella perdere le staffe. Gli accordi presi con i clan rivali vacilleranno. Gli equilibri già precari e la pace tanto agognata, quella che secondo Genny Savastano avrebbe fatto bene agli affari, salteranno. Sarà forse questo il motivo che riporterà Gennaro da Londra a Secondigliano?