Anticipazioni Gomorra 4, intervista a Salvatore Esposito: ecco cosa succederà a Genny Savastano nella prossima stagione

L’attesa sta quasi per finire, mancano davvero pochissimi giorni all’uscita di Gomorra 4. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda venerdì prossimo e i fan, sopratutto quelli più impazienti, non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà a Genny Savastano dopo la morte di Ciro l’Immortale. Con un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni Salvatore Esposito, che nella serie interpreta Genny Savastano, ha allora provato a fare il punto della situazione. Genny questa volta cercherà di cambiare vita, trasferendosi col figlio e la moglie Azzurra a Londra, ma riuscirà a dimenticare tutto quello che ha lasciato a Napoli? “Diciamo che tenta di trasformarsi in un uomo d’affari”, ha dichiarato l’attore “Ma bisogna vedere se riuscirà a stare lontano dalla malavita e, sopratutto, se non tornerà ad usare i suoi vecchi strumenti di lavoro”.

Gomorra 4 anticipazioni: il rapporto tra Genny Savastano e Azzurra

Azzurra, la moglie di Genny Savastano interpretata da Ivana Lotito, avrà un ruolo importante nella quarta stagione di Gomorra. “Diventerà a tutti gli effetti il braccio destro di Genny in questa sua nuova veste imprenditoriale. È una figura che crescerà molto”, ha raccontato Salvatore Esposito. La speranza dei due neo genitori? Quella di far crescere il figlio, Pietro, in un ambiente lontano dal malaffare. In Gomorra 4 il piccolo avrà solo 4 anni e, come ha spiegato Salvatore Esposito, il padre farà di tutto per riuscire in questa impresa. La vera domanda a questo punto è: ci riuscirà?

Salvatore Esposito si racconta, l’attore di Gomorra svela: “Sono un bonaccione”

Nella vita reale Salvatore Esposito è molto diverso dal personaggio che interpreta in Gomorra. Lui e Genny Savastano, a livello caratteriale, poco hanno in comune. A TV Sorrisi e Canzoni, infatti, ha dichiarato: “Sono un bonaccione”.