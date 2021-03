Patrizia De Blank e Dayane attaccate: “Iene”. La figlia Giada sbotta

‘Scorie’ del Grande Fratello Vip 5. Il reality ha chiuso i battenti lunedì scorso, dopo essere andato in onda per quasi sei mesi. Nonostante lo show sia giunto al termine, certe polemiche orbitanti attorno alle sue dinamiche continuano a infuriare. Ultima quella che ha coinvolto la Contessa Patrizia De Blanck, che, non appena Dayane Mello ha messo piede fuori dalla Casa più spiata d’Italia, è corsa ad abbracciarla. Il tutto fotografato su Instagram dove non sono mancate le critiche da parte di una frangia di fan. Critiche che hanno provocato la reazione di Giada, la figlia della Contessa.

“Iene, chi si assomiglia si piglia”, il commento – sotto al post in cui la Mello e la De Blanck si abbracciano – che ha fatto perdere le staffe a Giada, sempre al fianco della madre, con la quale ha un forte legame di stima e affetto. “Mi spiace deluderti, ma a mia madre al contrario di ciò che scrivi tu, le vogliono bene tutti i concorrenti ci sarà un perché se si è portata a casa delle amicizie e dei veri rapporti umani. Fossero tutte le persone senza maschere nella vita…”. E ancora: “Ma la conosci per dire che è una iena ? Veramente le persone che neanche conoscono personalmente il cuore delle persone e parlano male mah”.

Insomma alla ‘Contessina’ quel “iene” è andato proprio di traverso.

Grande Fratello Vip 5: Dayane Mello polarizzante, vittima o carnefice?

La modella brasiliana è stata una delle figure più discusse del Grande Fratello Vip 5. Senza dubbio la più divisiva e polarizzante: c’è chi l’ha osannata e chi invece l’ha biasimata senza se e senza ma, criticandola aspramente. Particolarmente discusso il suo comportamento nei confronti di Rosalinda Cannavò: le due donne per mesi sono parse inseparabili, ‘come sorelle; poi, con la nascita della love story tra Zenga e l’attrice, qualcosa si è rotto.

La Mello si è sentita esclusa, poco coinvolta e ha piazzato un muro nei confronti della siciliana che non ha preso affatto bene tale atteggiamento. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la nomination che Dayane ha dato alla Cannavò; nomination che di fatto ha portato all’eliminazione dell’attrice a un passo dalla finale.

La sicula ha accusato il colpo e da quel momento ha fatto calare il gelo verso la sudamericana. Gelo che tuttora permane e molto probabilmente permarrà. I ben informati assicurano che lo strappo ormai è insanabile. L’amicizia si è sciolta come neve al sole.