Dayane Mello, Rosalinda Cannavò delusa dopo GF Vip: “È stata stratega”

Non ci sarebbe stata alcuna rappacificazione tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dopo la fine del Grande Fratello Vip. La loro amicizia profonda ha segnato la quinta edizione al punto che si pensava tra le due potesse nascere una storia d’amore, soprattutto alla luce delle dichiarazioni fatte nel corso delle ultime puntate da parte della modella brasiliane. Le due si sono allontanate, l’attrice si è sentita tradita dall’amica dopo essere stata mandata in nomination proprio da lei. In una intervista rilasciata al settimanale Chi Rosalinda ha chiarito la sua posizione in merito al rapporto con Dayane, facendo una precisazione piuttosto importante:

“Non sono innamorata di lei, non lo sono mai stata. Sia chiaro”

La fidanzata di Andrea Zenga si è detta delusa dalla Mello. A confermare il gelo tra le due è stata anche Maria Teresa Ruta nella puntata di Pomeriggio 5 di martedì 2 marzo 2021. Nel corso dell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Adua ha sostenuto:

“È la concorrente che ha usato la sua vera arma, la strategia. Sempre. È stata la stratega di questa edizione fin dall’inizio del programma”.

Che tra le due donne non fosse tornato il sereno era già evidente in diretta durante la finalissima del GF Vip di lunedì scorso. Signorini aveva chiamato Rosalinda sul palco dopo l’ingresso in studio di Dayane per accoglierla con un abbraccio, ma lei si era mostrata piuttosto fredda.

Rosalinda Cannavò innamorata di Zenga. La confessione sull’ex Giuliano Condorelli

Ha fatto molto discutere Rosalinda Cannavò per il suo avvicinamento repentino ad Andrea Zenga. L’attrice, infatti, era fidanzata da dieci anni con Giuliano Condorelli. Tra i due, però, c’erano già dei problemi abbastanza gravi che hanno compromesso non poco la loro relazione.

A renderli noti era stata al Grande Fratello Vip Adua stessa. Alla rivista Chi ha confessato che con Giuliano non c’era più amore ma semplicemente affetto, una lunga relazione che si trascinava da tempo.

Una volta fuori dalla Casa Rosalinda ha ritrovato il suo attuale fidanzato Andrea e con lui ha passato una notte di passione lontana dalle telecamere, come la coppia ha svelato sui social nelle ultime ore.