Patrizia De Blanck, è polemica: Malgioglio interviene, consiglio a Signorini

Patrizia De Blanck è una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip. In questi primi due giorni nella Casa ha già regalato al mondo del Web infinite clip e gif, per la gioia degli internauti. Ma non mancano i pochi sempre pronti a storcere il naso, seguendo la diretta. E infatti la Contessa del Popolo, come si è ribattezzata, è finita al centro di una polemica, non molto estesa ma è comunque sorta. A essere messo in discussione è il suo linguaggio, per qualcuno forse un po’ troppo colorito. Non che lei non ne sia consapevole, anzi si è presentata nella prima puntata dichiarando che non avrebbe usato filtri e che non avrebbe rinunciato al suo modo di essere e di parlare. In particolare c’è una parola a cui non riesce a rinunciare: il “vaffa”, e ne sta regalando in quantità industriale in questi giorni!

Malgioglio difende Patrizia De Blanck: “Linguaggio colorito? Dice quello che pensa”

Così insulti e parolacce sono all’ordine del giorno con la De Blanck e a qualcuno non sta piacendo, ma è arrivato un ex concorrente in sua difesa oggi pomeriggio. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per difendere Patrizia. “Per molti usa un linguaggio scurrile e sono d’accordo con voi”, questo ha scritto Cristiano a inizio messaggio. Poi ha scritto anche che se la De Blanck evitasse di usare certi termini allora non sarebbe più la De Blanck. Malgioglio ha anche usato belle parole per la sua amica, descrivendola come una donna generosa, sensibile e straordinaria. Una brava persona, forte e intelligente. E ne apprezza la presenza nella Casa del Gf Vip: “Finalmente una donna che ti dice in faccia quello che pensa e non usa filtri”.

Gf Vip, la Contessa De Blanck in discussione: Malgioglio interviene per difenderla

Per lui Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip è un valore aggiunto, che dà ritmo al programma a differenza di altri personaggi senza carisma. Per questo Cristiano si augura e spera vivamente che la Contessa rimanga a lungo nella Casa. Anzi ne ha approfittato per dare un consiglio alla produzione e ad Alfonso Signorini, che ha taggato: “Speriamo che la proteggano, prima che apri la porta e scappi via”. E non ha mancato di suggerire anche di dire però alla Contessa di usare un linguaggio meno colorito!