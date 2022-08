Patrizia De Blanck: “Il diavolo mi minacciava ma l’ho sconfitto”

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più Patrizia De Blanck ha parlato del rapporto con la fede, diventato più forte di anno in anno. La spiritualità è sempre stata molto importante per la contessa, che oggi ha 81 anni. La nobildonna è convinta anche di avere un angelo custode, il marito Peppino, l’unico uomo che ha amato veramente e dal quale ha avuto la figlia Giada.

Patrizia De Blanck prende sul serio la fede, soprattutto da quando è riuscita a sconfiggere il maligno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti assicurato di aver fatto i conti con il diavolo, che era pronto ad impossessarsi della sua anima. Il fatto risale alla metà degli anni Novanta, quando la De Blanck era fidanzata con un certo Mino. I due si trovavano nella casa di Patrizia quando l’ex gieffina si è accorta che un oggetto, il piccolo Budda, era stato spostato.

Né Mino, né la governante avevano toccato la statua, che il giorno dopo Patrizia De Blanck ha ritrovato nel letto, proprio accanto al suo fidanzato. La contessa ha dunque raccontato:

“A un certo punto sentii una voce stentorea che mi chiamava. Ero convinta fosse Mino e invece proveniva dal piccolo Budda. Parlava con un linguaggio antico. Solo con il tempo capii che era il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima attraverso quella statuina”

Stando a quanto spiegato da Patrizia De Blanck il diavolo le fece anche delle minacce esplicite:

“Se non cedi, se non ti sottometterai a me, il tuo cane farà una brutta fine, lo ammazzerò”. E in effetti giorni dopo il mio cane cadde da un’impalcatura e si sfracellò al suolo. A quel punto iniziai a combattere il diavolo con la forza delle preghiere, con il sostegno di Dio”

Patrizia De Blanck ha ribadito che la forza di Dio e le numerose preghiere hanno avuto la meglio sul maligno, che si è arreso e ha smesso di cercarla. All’epoca Patrizia ha parlato di questa losca vicenda con il suo parroco, padre Augusto. Quest’ultimo ha confermato che il maligno tendeva a impossessarsi delle anime dei più deboli.

Il rapporto di Patrizia De Blanck con la fede cattolica

Patrizia De Blanck è cattolica fin da bambina: è cresciuta in collegio, dalle suore di Sant’Anna a Lugano, in Svizzera. Prima di addormentarsi prega tutte le sere. Non va invece ogni domenica a messa ma solo quando può. In alternativa segue la benedizione del Papa su Rai Uno. La De Blanck ha confidato di non aver conosciuto nessun Papa e di essere assai dispiaciuta per questa cosa.