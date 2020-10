Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari: “Va bene al mercato”

Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip torna ad attaccare Tina Cipollari. La Contessa nutre tanta antipatia nei confronti della nota opinionista di Uomini e Donne e Alfonso Signorini le chiede il motivo. Il conduttore, però, non ottiene una risposta soddisfacente, ma solo un altro attacco. Patrizia, già qualche giorno fa, nella Casa più spiata d’Italia aveva definito la Cipollari una st…za. In giardino non si era risparmiata e aveva così attaccato Tina, dalla quale non è arrivata alcuna risposta. L’antipatia della De Blanck nei confronti della nota opinionista dura da molto tempo, in particolare dalla loro partecipazione a Il Ristorante, condotto da Antonella Clerici. In pochi sanno che le due si conoscono già abbastanza bene. Nel programma hanno condiviso questa esperienza, durante la quale sono state protagoniste di grandi liti e battibecchi. Non sono mai andate d’accordo e pare che Patrizia si sia portata dietro un brutto ricordo della Cipollari. Questa sera dà nuovamente conferma del suo pensiero.

Patrizia De Blanck riserva un nuovo attacco a Tina Cipollari durante la diretta al Grande Fratello Vip

La Contessa al GF Vip riserva un nuovo attacco a Tina Cipollari. I loro primi litigi risalgono a ben 15 anni fa, ma sembra proprio che la De Blanck non abbia cambiato idea sulla nota opinionista. Questa sera, Signorini approfitta di una discussione che Patrizia ha con Adua Del Vesco per nominare Tina. Il conduttore le chiede chi le sta più antipatica tra le due. L’attrice è convinta di essere lei la scelta della Contessa, che invece la stupisce. Infatti, Patrizia fa il nome proprio della Cipollari. A questo punto, durante la diretta di questa nuova puntata, Signorini pensa bene di chiedere alla De Blanck il motivo per cui prova tutta questa antipatia nei confronti di Tina. La sua risposta rappresenta un chiaro attacco: “Perché va bene al mercato a vendere le cipolle, per quello che mi riguarda”.

Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari: Alfonso Signorini invita l’opinionista di Uomini e Donne

La De Blanck non ha una bella considerazione su Tina e questo ormai il pubblico l’aveva capito. Questa volta, arriva una nuova conferma. A questo punto, Signorini offre alla Cipollari la possibilità di replica. Dunque, la nota opinionista potrà tenere in considerazione l’invito di Alfonso per difendersi dalle offese di Patrizia.