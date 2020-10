Patrizia De Blanck esagera con Tommaso: “Sparati”, Web in rivolta (Video)

La Contessa al Gf Vip ne ha combinata un’altra delle sue e sui social si è scatenata la protesta: in tanti sul Web chiedono provvedimenti per la concorrente.

Il pubblico del Grande Fratello Vip 5 è ogni giorno sempre più insofferente verso Patrizia De Blanck. La Contessa ha iniziato questa avventura come una delle concorrenti più simpatiche e divertenti nella Casa, ma a lungo andare ha collezionato una serie di esternazioni che non sono affatto piaciute al pubblico. I fan del reality show sono ancora più indispettiti dal fatto che Signorini e il Gf Vip pare le facciano passare tutte alla Contessa, che tutto le venga perdonato. Ma lei, nonostante il rimprovero del conduttore di qualche puntata fa, oggi ne ha combinata un’altra delle sue.

Oggi pomeriggio nella Casa è in corso un gioco proposto dagli autori. Chi indossa un cappello da strega diventa il fantasma della Casa, nessuno può rivolgergli la parola. L’unico modo per liberarsi del cappello è incastrare un altro concorrente, coglierlo di sorpresa e costringerlo a rispondergli. Naturalmente i fantasmi di turno fanno di tutto per liberarsi dal ruolo di fantasma, quindi parlano e scherzano senza sosta fin quando qualcuno ci casca e risponde.

Anche a Zorzi è toccato indossare il cappello e ha quindi provato a stuzzicare i presenti in cucina. Mentre lo faceva, la Contessa che si era svegliata poco prima non ha gradito il continuo parlare di Tommaso. E se ne è uscita così: “Si sparasse, così almeno smette di rompere i cog…ni”. Zorzi ha sentito tutto e non l’ha presa per niente bene. E vorremmo ben vedere!

La Contessa poi si è avvicinata a lui e si è spiegata, gli ha detto di aver avuto quella reazione perché il Gf Vip non le stava aprendo la porta della sua camera e quindi era nervosa. Peccato che ci sia ricascata poco dopo! Parlando con Elisabetta Gregoraci, infatti, e riferendosi a Tommaso ha detto: “Sparati, che devi fa? Perché a sto punto giusto quello”.

Insomma, si è prima giustificata parlando di nervosismo e poco dopo ha ripetuto la stessa cosa. Tommaso ha detto che a tutto c’è un limite, confrontandosi con altri inquilini. Intanto il Web non ha affatto gradito ed è in rivolta, chiedendo provvedimenti verso la Contessa. E se proprio non ci sono gli estremi per squalifica, magari una nomination diretta e rimettere la decisione al pubblico.

Ma il pubblico è in rivolta anche perché questo “Sparati” è solo l’ennesima esternazione fuori luogo della De Blanck. Al Web non sono piaciute diverse cose: l’aver definito Dayane “selvaggia della giungla” e l’aver detto di Tommaso “non è come voi, è gay, è diverso”. E ancora aver usato più volte la parola “fr..o”, venendo perdonata da Signorini, e pure il termine “ne..o”, costato la squalifica a Fausto Leali. Stavolta il Gf Vip interverrà?

La contessa riferendosi a Tommaso: “Si sparasse così almeno smette di rompere i c******i” Ma per quanto altro tempo dobbiamo continuare a sopportare questo tipo di offese? È una VERGOGNA! #GFVIP pic.twitter.com/VG6AETnJzc — Federica (@fedescz) October 27, 2020

Alla settima volta la squalificate o no ?? #GFVIP pic.twitter.com/ZFDZpMf3qw — Jess (@Jesss____) October 27, 2020