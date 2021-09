Patrizia de Blanck: è scontro social con la Pettinelli, scambio al vetriolo

By

Patrizia de Blanck e Anna Pettinelli si beccano sui social. Nelle scorse ore, le due primedonne, note per il loro carattere fumantino, si sono lanciate frecciatine reciproche online, con tanto di arco. Ma che cos’è successo esattamente e da dove è nata la querelle?

Tutto nasce da un tweet parecchio acido di Anna Pettinelli riguardo a tre delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP. Stiamo parlando delle tre sorelle Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié, Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié, un trio che, evidentemente, la speaker non apprezza. Le ragazze sono infatti molto distanti dallo stereotipo delle principesse a cui tutti siamo abituati. Da qui il gancio per la stoccata alla contessa de Blanck, che da sempre conosciamo per il suo atteggiamento spesso sopra le righe.

Ecco il tweet che ha scatenato lo scambio al vetriolo fra Anna Pettinelli e Patrizia de Blanck:

Ma’ste tre smandrappate??? Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanc può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!#gfvip — anna pettinelli (@annapettinelli) September 13, 2021

Secondo voi, a questo punto, la diretta interessata poteva starsene zitta? Ma ovviamente no. La Contessa de Blanck ha messo mano alle sue Instagram Stories, citando il tweet e rispondendo a tono, con la classe che la contraddistingue. Ecco le parole della nobile:

Anna Pettinelli dimostra la sua ignoranza già scrivendo in modo sbagliato il mio nome. Beh, se Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica chiunque può condurre in radio. La differenza fra noi? Io sono Nobile, lei con questa uscita ha dimostrato di essere ignobile. Detto ciò le concedo il mio vaffa liberatorio.

Chi sono le tre principesse del Grande Fratello Vip, le “smandrappate” di cui ha parlato la Pettinelli

L’oggetto di scherno del tweet di Anna Pettinelli sono Jessica (27 anni), Lucrezia detta Lulù (23) e Clarissa (19) Hailé Selassié e sono sono le pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia. Questo fa di loro, tenetevi forte, le discendenti di re Salomone e della regina di Saba.

Il pubblico mainstream potrebbe potenzialmente conoscere soltanto una di loro tre. Jessica, infatti, l’avevamo già vista nel cast di Riccanza di MTV, trasmissione dove ha avuto modo di fare la conoscenza di Tommaso Zorzi. Le tre sorelle, che oggi vivono a Roma e ci tengono molto ad essere chiamate principesse, gareggiano al reality di Canale 5 come un unico concorrente. Questo almeno in linea teorica. Lo scorso anno, in effetti, anche Guenda Goria e Maria Teresa Ruta entrarono nella casa con le stesse modalità, una scelta da parte della produzione che sarebbe poi cambiata molto presto.