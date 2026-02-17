Patrizia De Blanck dopo la morte torna a casa: l’annuncio della figlia Giada

La notizia della morte di Patrizia De Blanck ha lasciato un po’ tutti spiazzati nel mondo della televisione e tra i telespettatori più affezionati. La Contessa è stata, infatti, un volto molto amato dal pubblico. Proprio in queste ore, ecco che è tornata a casa. A fare questo particolare annuncio è stata la figlia Giada De Blanck, la quale aveva un legame profondo e importante con sua madre. La giovane donna ha condiviso una foto che la ritrae mentre tiene vicino a sé le ceneri della Contessa.

“Sei nel mio cuore e lì vivrai per sempre”, ha scritto Giada in queste ore sui social network. Ha accompagnato questa frase con la foto dell’urna a forma di cuore, che ha deciso di tenere nella loro casa. Una promessa che ha voluto mantenere alla madre, usando il contenitore a forma di cuore. L’urna è stata posizionata in una zona della casa provvista di rose, fiori bianchi e una candela accesa. In questo modo, Patrizia resterà nella sua residenza.

“Sei tornata. Sempre con me a casa, come ti avevo promesso”, ha scritto la giovane De Blanck, confermando dunque che questo suo gesto è frutto di un desiderio della madre. Dopo la morte della Contessa, è Giada a gestire i suoi profili social. Qui pubblica foto e video che ricordano ciò che ha fatto negli anni e ringrazia i fan che continuano a inondarla di affetto dopo la sua scomparsa. Anche i volti noti del mondo dello spettacolo non si sono sottratti a questo.

Ad esempio, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno ricordato i momenti condivisi con la Contessa nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Proprio durante questa esperienza, il pubblico di Canale 5 ha avuto l’opportunità di conoscerla meglio e apprezzare la sua simpatia che la contraddistingueva.

Com’è morta Patrizia De Blanck

La notizia della sua scomparsa ha spiazzato tutti perché in questi anni lei stessa aveva deciso di mantenere il silenzio su ciò che le stava accadendo. In realtà, da tempo, la Contessa ha affrontato una lunga e dura malattia, come sua figlia Giada ha spiegato in questi giorni. La famiglia, rispettando la sua decisione, ha deciso di mantenere privato ciò che stava accadendo. La stessa Giada ha scelto di vivere il dolore nel silenzio, proteggendola da tutto.

La giovane De Blanck ha parlato di una “devastante malattia”, vissuta in un momento molto “delicato e terribile”. La privacy e la riservatezza hanno rappresentato gli elementi essenziali per Giada, anche lei lontana dalle luci dei riflettori ormai da diverso tempo.