Morta Patrizia De Blanck, annuncio tragico della figlia Giada: “Io dilaniata”. Le cause del decesso

Il mondo dello spettacolo è a lutto: a 85 anni è morta la contessa Patrizia De Blanck. Ad annunciare la scomparsa è stata la figlia Giada, anche lei conosciuta dal pubblico per le sue apparizioni televisive, attraverso un post pubblicato su Instagram nella mattinata di lunedì 9 febbraio. Giada ha spiegato che la madre era malata da tempo e che stavolta non è riuscita a risollevarsi. Le due donne erano legatissime, come sottolineato dalla stessa figlia. De Blanck, che aveva preso parte anche al Grande Fratello Vip nel 2020, si è fatta apprezzare dai telespettatori per il suo modo simpatico, schietto e a volte colorito di esprimersi.

Morta Patrizia De Blanck, il tragico annuncio della figlia Giada: “Sono dilaniata”

“Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck”, ha scritto su Instagram la figlia. “Mia madre – ha aggiunto – è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore“.

Giada ha poi rivelato che la madre non stava bene da tempo e quanto per lei fosse importante: “Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto. Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita. Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione, e tante volte siamo riuscite a vincere insieme e spesso sono riuscita a salvarla… Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato“.

“Speravo – ha proseguito – come altre volte che avremmo da guerriere quali siamo sempre state vinto anche questa battaglia con la forza dell’amore. Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo. Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti”.

“Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci”, ha concluso Giada.

Sotto al post tantissime persone hanno espresso cordoglio. Molti anche i personaggi dello spettacolo che con un gesto hanno fatto sentire la loro vicinanza a Giada. Tra questi Antonella Clerici, Alessia Ventura, Loredana Lecciso, Guendalina Tavassi, Laura Freddi. Samantha De Grenet, Carmen Russo, Sonia Lorenzini, Caterina Balivo, Guendalina Canessa, Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zenga, Cristina Plevani, Filippa Lagerback, Giucas Casella, Patrizia Pellegrino, Andrea Zelletta, Rosanna Banfi, Milena Miconi e tanti altri ancora.

Chi era Patrizia De Blanck

Patrizia de Blanck era figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba S.E. Guillermo De Blanck y Menocal. La popolarità l’ha conquistata grazie alla televisione. Da giovanissima cominciò a fare la valletta nel programma Il Musichiere condotto da Mario Riva. Negli ultimi anni si era fatta notare per essere stata concorrente a L’Isola dei Famosi nel 2008 e al Grande Fratello Vip nel 2020.

La contessa è stata sposata due volte. Senza peli sulla lingua e con il suo stile diretto, in una delle sue tante ospitate televisive di cui è stata protagonista, raccontava che si era comportata nella sua vita sentimentale come un “Casanova in gonnella” e di aver fatto quello che “gli uomini di solito fanno con le donne”. Aggiunse di essere stata innamorata veramente solo di Peppino (Giuseppe Drommi, il padre di Giada) e di un’altra persona. “Quando Giuseppe mi ha detto che stava morendo per un tumore non ci ho voluto credere. E mi è morto tra le braccia”, aveva riferito. Legatissima alla figlia, 5 anni fa aveva dichiarato che non era preoccupata di morire, ma che temeva per come avrebbe reagito la figlia: “Non penso alla mia morte, ma al dolore che proverà lei quando non ci sarò più io. Ho 80 anni, cerco di prepararla alla mia morte”.

Squisitamente ‘trash’ fu la sua partecipazione al GF Vip nel 2020. Patrizia nella Casa più spiata d’Italia fu un ciclone. Tanti la apprezzarono per le sue maniere tanto dirette e a tratti sboccacciate, quanto simpatiche. Un personaggio autentico e verace che seppe farsi volere bene da molti.