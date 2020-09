Nei giorni scorsi ha fatto parecchio discutere il presunto compenso di Patrizia De Blanck alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Secondo un gossip riportato dal settimanale Nuovo la Contessa avrebbe chiesto alla produzione del reality show ben 100.000 euro. Una cifra piuttosto importante, che avrebbe dato il via alle trattative, con gli autori del programma pronti a non dare più di 50.000. Ad oggi la cifra definitiva è ancora ignota e in una intervista rilasciata al magazine di Riccardo Signoretti la De Blanck ci ha tenuto a precisare che alla fine ha percepito lo stesso cachet di altri concorrenti. Non solo: la 75enne ha chiarito che una parte dei suoi guadagni saranno devoluti in beneficenza. Soprattutto perché Patrizia non sta partecipando al gioco solo ed esclusivamente per denaro. La nobildonna ha accettato per curiosità e per sottrarsi alle eccessive premure della figlia Giada che, a detta della madre, sarebbe ossessionata dal Covid-19.

Le parole di Patrizia De Blanck sul compenso al Grande Fratello Vip

“Non parlo di soldi perché non è elegante. Ho preso più o meno come gli altri concorrenti e devolverò in beneficenza una parte del compenso. E ora basta con questo argomento che mi ha causato tante critiche sul web! Pensi che qualcuno, rinfacciandomi i miei presunti privilegi, è arrivato ad augurarmi la morte”, ha confidato Patrizia De Blanck al giornale edito da Cairo Editore. La gieffina ha inoltre ammesso che spera di poter raccontare nella Casa più spiata d’Italia qualche episodio simbolo della sua vita. Simbolo di un mondo perduto, per fare capire la differenza tra ieri e oggi. La De Blanck ci tiene ad essere se stessa, con i suoi pregi e i suoi difetti. E l’obiettivo pare raggiunto: l’opinionista di Barbara d’Urso ha già lasciato il segno dopo pochi giorni dal “fischio d’inizio” dello show.

Grande Fratello Vip: perché è famosa la Contessa Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck proviene da una nobile famiglia veneziana ma è famosa per la sua carriera televisiva iniziata negli anni Sessanta, quando è stata valletta della trasmissione Il Musichiere. Successivamente ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla vita privata. Ma è ritornata in auge nei primi anni Duemila partecipando a diversi format Rai e Mediaset. Il Grande Fratello Vip è il suo terzo reality show: in precedenza ha preso parte a Il Ristorante e all’Isola dei Famosi.