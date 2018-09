Patrizia Bonetti, la verità su Corona e Zoe: “Non mi sento responsabile”

Patrizia Bonetti parla finalmente della rottura tra Corona e Zoe: “Non mi sento responsabile”

Patrizia Bonetti parla per la prima volta della rottura tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli. L’ex gieffina rivela a Mattino 5 di non sentirsi assolutamente responsabile per quanto accaduto alla coppia. Intanto, l’ex re dei paparazzi si trova in studio in compagnia di Federica Panicucci. La conduttrice chiede cos’è davvero accaduto con Zoe. A questo punto, Corona dichiara che il problema non è scattato con il messaggio di Patrizia, in quanto sul suo cellulare erano presenti sms anche di altre donne. Dopo la fine della storia con Silvia Provvedi, Fabrizio ammette di essersi sentito di nuovo ragazzo. Pertanto, si ritrova a vivere delle brevissime frequentazioni con delle ragazze. Questo sarebbe accaduto anche con la Bonetti. A quanto pare i due avrebbero semplicemente cenato insieme e dopo si sarebbero scambiati qualche messaggio. La stessa Patrizia rivela che riceve molte chiamate e molti sms durante il giorno e sul suo telefono potrebbe essere trovato anche un messaggio di Corona. Dunque, i due non smentiscono, ma l’ex gieffina non si ritiene responsabile della rottura.

Fabrizio Corona e Patrizia Bonetti: nessun amore tra i due

Patrizia e Corona si incontreranno nei prossimi giorni, ma solo per un appuntamento di lavoro. Dunque, nessuna storia d’amore tra i due. Secondo la Bonetti, dietro questa rottura c’era un problema di fondo tra Zoe e Fabrizio. Intanto, quest’ultimo ammette di essere dispiaciuto per come si è conclusa questa storia. Corona rivela che la Cristofoli è una bravissima ragazza, ma che al momento lui non riesce ad avere una relazione stabile. Infatti, pare sia proprio questo il problema di Fabrizio al momento. L’ex paparazzi è alla ricerca della stabilità, ma ammette di volersi ancora divertire. Con Zoe il problema non è stato proprio quello dei messaggi.

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli tornano single: Patrizia Bonetti non c’entra

Zoe in diretta a Mattino 5 aveva rivelato di aver lasciato Fabrizio dopo aver scoperto qualche messaggio. Tra quegli sms c’era anche qualcuno di Patrizia. Ma il problema tra Corona e la Cristofoli non era proprio questo. Infatti, c’era qualcosa che non andava sin dall’inizio. Ora entrambi sono tornati single, ma la Bonetti è sicura di non essere lei la responsabile di quanto accaduto tra i due.