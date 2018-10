Patrizia Bonetti e Fabrizio Corona stanno insieme? L’indizio

Fabrizio Corona e Patrizia Bonetti si sono fidanzati? Il video social

Nel corso delle ultime settimane, Patrizia Bonetti è tornata al centro dell’attenzione. La giovanissima ex concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso ha fatto parlare davvero molto di sé. La donna è infatti finita al centro di un gossip a dir poco inaspettato. Fabrizio Corona si è lasciato con Zoe Cristofoli e la colpa sembrava essere proprio della gieffina. In ogni caso, i diretti interessati hanno smentito. Patrizia ha ammesso di essersi scambiata qualche sms con l’ex re dei paparazzi, così come quest’ultimo non ha negato di essere tornato a sentirsi un ragazzo dopo la rottura con Silvia Provvedi. Ora, le cose potrebbero aver preso una piega diversa. Zoe ha definitivamente preso le distanze da Corona, mentre la Bonetti pare aver continuato ad incontrarlo.

Patrizia Bonetti insieme a Fabrizio Corona dopo il Grande Fratello? Gli ultimi gossip

Patrizia Bonetti e Fabrizio Corona avevano dichiarato di non stare insieme, eppure ad oggi le cose potrebbero essere leggermente cambiate. L’ex concorrente del Grande Fratello è apparsa in una storia di Instagram condivisa sul profilo dell’uomo. A quanto pare, i due hanno trascorsa insieme una bella giornata di sole a Napoli. Al momento, non si è ancora capito se il video apparso sui social è stato pubblicato per errore o se i diretti interessati abbiano deciso di non nascondersi e vivere tutto alla luce del sole. Una cosa è però da sottolineare. Sia la Bonetti che Fabrizio rivelarono anche che si sarebbero incontrati nuovamente per motivi di lavoro.

Fabrizio Corona e il video con Patrizia Bonetti: flirt in corso o solo lavoro?

Al momento non ci è ancora dato sapere cosa Patrizia ci facesse a Napoli in compagnia di Fabrizio. Senza dubbio, i diretti interessato sveleranno al più presto l’arcano. Amore in vista o solo appuntamento di lavoro?! Vedremo. Insieme non sarebbero neanche una brutta coppia.