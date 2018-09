Patrizia Bonetti contro Filippo e Lucia: “Lui è falso, mai stato interessato a lei”

Patrizia Bonetti attacca Filippo Contri per via della sua relazione finita con Lucia Orlando del Grande Fratello

Sta facendo parecchio rumore l’addio tra Filippo Contri e Lucia Orlando, coppia nata all’ultima edizione del Grande Fratello Nip. A scagliarsi contro i due e in particolare contro l’impiegato romano è ora Patrizia Bonetti, anche lei ex concorrente del reality show di Barbara d’Urso. La vivace 22enne ha attaccato Filippo, ritenendolo falso nei confronti di Lucia che, a detta di Patrizia, avrebbe corteggiato e conquistato solo per popolarità. “Non è mai stato interessato a lei, ma alla notorietà. Poi quando ha capito che la loro storia non interessava a nessuno è finita”, ha tuonato la Patty sulle pagine del settimanale Nuovo TV.

Le parole di Patrizia Bonetti contro Filippo Contri

“Tutto ciò è scorretto perché sta giocando con i sentimenti di una persona che è innamorata di lui. Filippo non ha rispetto per le donne”, ha aggiunto Patrizia Bonetti. Che ha dunque sottolineato che la Orlando prova un sentimento reale a differenza di Filippo. “Quando erano a letto insieme lei lo cercava, mentre lui non la considerava. Al contrario, quando erano davanti alle telecamere Filippo era gentile. Insomma, ho notato che lui non era spontaneo, a differenza di Lucia che mi sembrava vera”, ha raccontato Patrizia, ricordando alcuni episodi vissuti nella Casa del Grande Fratello.

Patrizia Bonetti e Filippo Contri erano stati a cena insieme

Eppure solo lo scorso giugno Patrizia e Filippo erano stati a cena insieme con Angelo Sanzio. Quelle immagini hanno fatto traballare la storia con Lucia e nel salotto di Barbara d’Urso Contri ha accusato la Bonetti di aver chiamato i fotografi per creare uno scoop a tavolino. Diversa però la versione dei fatti di Patrizia: “Mi ha accusata per discolparsi. Sono convinta che sia stato lui a chiamare i fotografi per la paparazzata, anche perché io ero già una persona nota, a differenza sua”.