Grande Fratello, Lucia: “Sono giorni duri”. E arriva il gesto d’amore di Filippo

Sicuramente questi sono giorni duri per me, ma i momenti difficili sono anche quelli che fanno riflettere. Ringrazio le persone che mi sono state vicine in questo momento, ma ringrazio anche chi su questa cosa ci ha marciato e speculato solo per avere della visibilità, neanche per esprimere la sua opnione, ma non mi appartiene il rancore verso chi è in grado di calpestare i sentimenti altrui quindi ciao proprio. Non ho mai negato a nessuno di esprimere la propria opinione su quanto accaduto ho solo detto che le cattiverie non mi piacciono, concetto ben diverso. Vi voglio dire una cosa, dalle ultime esperienze che ho fatto e dai giorni che sto vivendo forse ho imparato ad amare di più, soprattutto me stessa, amare a prescindere da qualsiasi contesto… e per questo Ti ringrazio tantissimo. C’è chi pensa che io in questo momento stia perdendo qualcosa, o abbia perso qualcosa ma ho ritrovato la strada di casa per andarmi a ricercare, e trovare il sentiero che mi condurrà a me stessa. Almeno raga questo è quello che mi auguro. Dal momento che oggi ho avuto visibilità, voglio correre tra le braccia di tante/i ragazze/i, che come me hanno affrontato momenti come i miei, alla fine chi e che non si e mai trovato nella mia situazione? Questa è la vita reale! Grazie a chi sa utilizzare questo canale con buoni principi, senza l’estrema e malata necessità di dover giudicare. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi non ho parole per descrivere la vostra unicità ❤ Lucia