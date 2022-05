Patrizia Bonetti allo scoperto col fidanzato, dopo 3 anni: ecco chi è

Patrizia Bonetti, una delle concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2022 costretta di recente ad abbandonare il reality per motivi di salute, sta a quanto pare molto meglio e ha deciso di uscire allo scoperto rivelando a tutti di essere felicemente innamorata.

Nei giorni scorsi, come riportato anche da Very Inutil People, erano in molti ad essersi chiesti sul web se la modella italo-cubana 26enne avesse trovato un nuovo amore. Sospetti che si sono quest’oggi trasformati in certezze, con la conferma definitiva da parte della diretta interessata sui social.

Sul suo profilo Instagram ufficiale, via Stories, Patrizia Bonetti ha voluto vuotare il sacco una volta per tutte, pubblicando una serie di romantici scatti in compagnia del suo attuale fidanzato.

Le foto parlano da sé. Negli scatti pubblicati online ieri sera Patrizia Bonetti si è fatta ritrarre felice e serena avvinghiata ad un uomo decisamente più grande di lei, mentre lo bacia appassionatamente. “Te Amo” ha scritto come didascalia la Bonetti, una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti che fuga ogni possibile dubbio sulla solidità della sua attuale relazione. Qui sotto potete recuperare le romantiche Stories.

A questo punto, visto che la Bonetti non ha messo alcun tag nelle Stories, la domanda è lecita: chi è il suo nuovo fidanzato?

Svelata l’identità del nuovo fidanzato di Patrizia Bonetti: ecco di chi si tratta

Sempre su Very Inutil People è apparsa, in esclusiva, la risposta alla domanda che tutti i follower della Bonetti si stanno facendo in queste ore. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato al sito di gossip che l’uomo in questione è Fabio Talin, un agente immobiliare svizzero, originario di Sankt Moritz. Queste, dunque, le uniche informazioni su questo suo fidanzato misterioso in nostro possesso fino ad ora.

Fabio Talin, insomma, prende il testimone piuttosto pesante di altri ex “eccellenti” della modella, che in passato si è fatta trascinare dalla passione in compagnia di uomini ben più in vista. Tra le altre ricordiamo in particolare le precedenti relazioni con personaggi del calibro di Gianluca Vacchi e Luigi Mario Favoloso.