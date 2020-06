Patrick Ray Pugliese, scherzo Iene: tradimento della fidanzata, la reazione

Patrick Ray Pugliese è finito nelle grinfie de Le Iene. Lo storico programma di Italia Uno ha orchestrato, in combutta con un altro uomo e con Sara, la sua compagna, uno scherzo alquanto curioso. Per diversi giorni la ragazza ha ricevuto una serie di regali da uno spasimante misterioso (l’uomo di cui sopra): delle rose, dei dischi di musica, un libro, addirittura un vibratore. Inizialmente Patrick ha preso con filosofia il corteggiamento, ma quando si è visto recapitare in casa il giochino ‘intimo’ da un corriere ha cominciato a cambiare atteggiamento, rivolgendosi alla sua ‘Pupazzetta’ (simpatico e affettuoso soprannome dato alla fidanzata) con decisione. Ma la vicenda non è finita qui: dulcis in fundo, tornato da una pedalata in bicicletta, ha sentito degli ansimi provenienti da una stanza situata nel retro della sua abitazione e…

Patrick Ray Pugliese, lo scherzo de Le Iene: tradito (per finta) dalla compagna

“Un ca…o di vibratore non è un gesto galante… Non porta rispetto nemmeno a me così. Le rose ok, ma questo no”, ha chiosato Patrick nel vedere l’aggeggio ‘passionale’ inviato alla sua ragazza dallo spasimante misterioso. “Se lo vuoi tenere, te ne vai da qui”, ha concluso, rivolgendosi a Sara. Lo scherzo è poi proseguito con la sua fidanzata che ha cominciato a ricevere dei messaggi sul suo cellulare dall’uomo che le ha fatto la corte. Pugliese è rimasto perplesso, chiedendosi come fosse possibile che lui avesse il suo numero. Sara, complice de Le Iene, ha negato di conoscere lo spasimante. Tuttavia Patrick è rimasto dubbioso, temendo un tradimento in atto nei suoi confronti. E infatti, un pomeriggio, dopo essere tornato a casa da una scampagnata in bici…

Le Iene, Patrick trova la fidanzata nello sgabuzzino con un altro uomo

L’ex gieffino, già dubbioso sulla fidanzata, ha sentito ansimare dal retro di casa sua. Peccato che la stanza in cui era rinchiusa Sara fosse chiusa a chiave. Ecco allora che Pugliese ha aperto la canna dell’acqua per cercare di stanare la compagna e il finto amante. Alla fine la prima a uscire è stata la ragazza che ha detto in modo supplichevole di poter parlare e spiegare. Pugliese, accigliato, ha aspettato di vedere lo spasimante, scoprendo che si trattava di un inviato de Le Iene. Una risata collettiva e un bel bacio con Sara. Scherzo riuscito!