Antonella Elia, scottanti rivelazioni su Patrick: “Obbligato a scusarsi”

Gf Vip, Antonella Elia è furiosa con Patrick Ray Pugliese: l’attacco durante la diretta Instagram con Adriana Volpe

Antonella Elia ha duramente attaccato Patrick Ray Pugliese durante la diretta con Adriana Volpe. Le due si sono molto emozionate ricordando i momenti passati insieme nella Casa del Grande Fratello Vip, ma poi Adriana ha introdotto l’argomento ex concorrenti. Ha prima domandato ad Antonella se ha sentito o meno Licia Nunez dopo la fine del reality show. Vi lasciamo immaginare la reazione della Elia, che si è disperata solo a sentire il nome dell’attrice e ha ovviamente detto di non averla sentita. Allora Adriana ha chiesto di Fernanda Lessa: no, non ha sentito neanche lei, come era facile immaginare. La Elia ha sottolineato: “Ma mi prendi in giro? Le nemiche restano nemiche per sempre. Cioè veramente questa domanda tua mi sorprende”. Ha invece visto Aristide dalla d’Urso e quando Adriana ha nominato Patrick, la Elia è subito tornata furiosa!

Antonella Elia contro Patrick: “Se me lo facevano incontrare erano dolori”

“Patrick? Se me lo facevano incontrare erano dolori”, ha subito risposto Antonella. Poi ha spiegato ancora: “Ha legato con me in modo falso. Ha passato tutto il periodo pensando a chi avvicinarsi e a chi non avvicinarsi. È una persona falsa, purtroppo ne devo prendere atto”. Adriana non riusciva a credere a ciò che sentiva, perché lei ha legato molto con Patrick e ha tutt’altra opinione di lui. Ma non è riuscita a convincere Antonella, che non ha gradito ciò che Patrick ha detto di lei nelle interviste. “Tutti quando sono uscita mi hanno descritto Patrick come uno stratega che a seconda delle persone che più lo convincevano si avvicinava – ha proseguito Antonella -. Si è avvicinato a me non per affetto, ma perché strategicamente gli conveniva starmi vicino. Poi ha dichiarato che io ho gravi problemi psicologici e che glielo ha detto la psicologa della casa”.

Patrick e le scuse ad Antonella Elia: “Obbligato, c’è stata una chiamata”

Di questo argomento Patrick si è già scusato e ha chiarito la situazione. Ma pare che si sia scusato su richiesta! Questa è la rivelazione della Elia: “Ha fatto le scuse perché obbligato, c’è stata una chiamata fatta a lui in cui gli hanno detto di fare le scuse e lo ha fatto. Mi dispiace Adri, hai una visione che va bene ma non è così. E purtroppo però la falsità di Patrick non è una cosa che ho dedotto dopo questa dichiarazione, non doveva essere fatta”. Poi è tornata sulla chiamata fatta a Patrick: “È stato chiamato e gli è stato detto di fare immediatamente una rettifica. È stato chiamato, è stato obbligato a fare la rettifica. Non ha fatto le scuse a me, dopo tutte le moine che ha fatto nell’ultima settimana”.

Antonella Elia e Adriana Volpe diretta Instagram, arriva Patrick

La Elia ha poi chiesto di cambiare argomento: “Non voglio più sentirlo nominare in tutta la mia vita”. Ma verso la fine della diretta è spuntato tra i commenti proprio Patrick, che ha salutato Antonella e Adriana. I tanti utenti collegati lo hanno fatto notare commentando la diretta e quando la Elia si è accorta di questi commenti ha detto: “No, non voglio sentire Patrick. Vai via!”. Adriana le ha consigliato di chiarirsi privatamente con Patrick, ma chissà se seguirà il consiglio!