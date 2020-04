Patrick, psicologa Gf Vip rivela segreti Elia? L’ex gieffino interviene

Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese costretto a intervenire sul caso della psicologa e delle informazioni su Antonella Elia

Patrick Ray Pugliese è intervenuto dopo una sua intervista in cui si è parlato di Antonella Elia. In particolare, il chiarimento è arrivato in merito a delle dichiarazioni rilasciate nell’intervista concessa nella giornata di ieri. Patrick ha parlato dell’episodio della fantomatica spinta, ormai passato alla storia del Gf Vip con il conseguente “crotalo”, e poi ha fatto delle considerazioni sulla versione di Antonella. Qui avrebbe detto delle frasi che poi sono state interpretate male, come ha detto lo stesso Patrick. Ciò che si era intuito era che la psicologa del Grande Fratello Vip avrebbe rivelato allo stesso Patrick delle informazioni su Antonella Elia.

Patrick, la psicologa ha rivelato i segreti di Antonella Elia? Arriva il chiarimento

Vi lasciamo immaginare la polemica che si potrebbe sollevare su una dichiarazione simile, visto che la psicologa non solo svelerebbe confessioni o informazioni private ma lo farebbe con un altro concorrente. Insomma, in tal caso avrebbe ragione Pago dicendo che Patrick era la talpa del Grande Fratello! Ma così non è, infatti con un video su Instagram Patrick oggi ha chiarito la questione. Queste sono state le sue parole: “Ci tenevo a precisare una cosa, visto che da delle interviste che ho rilasciato c’è stata una male interpretazione riguardo a delle informazioni che posso aver ricevuto da una delle psicologhe del Grande Fratello. Volevo smentire questa cosa. A proposito di Antonella Elia. Erano travisamenti, ma pareri personali miei nelle interviste”.

Gf Vip, Patrick interviene dopo le frasi su Antonella Elia e la psicologa

Tra Patrick e Antonella dopo un inizio burrascoso è tornata l’armonia e hanno trascorso le ultime settimane nella Casa andando d’accordo. Hanno trovato il modo di convivere, di ridere e scherzare insieme e condividere le emozioni che forse solo l’ultima settimana dentro la Casa riesce a dare. Quindi immaginiamo che fra i due ci sia stato un chiarimento in privato, in merito a questi travisamenti sui segreti rivelati dalla psicologa.