Patrick: “Pago zerbino e manipolato”. Denver: “Serena, pressioni dal GF”

Patrick: “Pago zerbino e manipolato”. Denver: “Serena ha avuto pressioni dal GF Vip”

Nella Casa più spiata d’Italia si è tornati a parlare di Pago e Serena che hanno parecchio movimentato le dinamiche del reality nelle scorse settimane. Patrick, Andrea Denver e Antonella Elia hanno discusso sulle scelte della coppia sarda al Grande Fratello Vip. I due uomini hanno avuto parole non proprio morbide sul cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne. La Elia, invece, è stata più comprensiva, avendo esternazioni di stima per entrambi. Tutto è cominciato quando è uscito l’argomento Temptation Island e Ray Pugliese ha dichiarato che lui non riuscirebbe ad affrontare un simile programma. Una parola tira l’altra e si è ri-planati su Pago e Serena…

Denver su Serena Enardu: “Non c’era il bisogno di venire qua”

“Come a Temptation Island lei lo ha manipolato come un pezzo di pongo. Questa è la percezione che si è avuta”, ha detto Patrick senza mezzi termini. “Lui è un gentiluomo e l’ha difesa”, la spiegazione di Antonella Elia. “No, zerbino totale”, ha tagliato corto Ray Pugliese. La torinese ha quindi riflettuto: “L’ho detto anch’io che la loro relazione doveva essere gestita fuori, nel privato”. A questo punto è intervenuto Andrea Denver: “A me non stava antipatica onestamente”. “Lei è simpatica ed è una donna con le palle”, sempre la Elia. Il modello: “Non c’era bisogno di venire qua. Lei mi ha detto anche che le hanno messo pressione (il GF Vip, ndr). Però mi ha anche detto che la decisione finale è stata sua. Pago inizialmente ha portato una carica enorme. Stava facendo un bellissimo percorso. Comunque, l’importante, alla fine, è che loro si riprendano e vadano bene.”

GF Vip, Antonella: “La perdita di Pago per me è stata grandissima”

“La perdita di Pago per me è stata grandissima”, ha concluso Antonella che, negli ultimi giorni, a differenza delle settimane precedenti, si è molto calmata. A influire sul suo atteggiamento e su quello degli altri inquilini, le notizie esterne sul coronavirus. Nella Casa si respira un clima più pesante.