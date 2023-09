Patrick Dempsey reposta Giulia Salemi: lei basita, la reazione

Giulia Salemi ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia e a seguire, con suo grande stupore, il divo americano Patrick Dempsey ha condiviso una sua story sui social. L’influencer infatti ha lodato con una story il film Ferrari (in uscita negli States dal 25 dicembre) in cui lo stesso Dempsey ha recitato. “Un vero gioiellino”, aveva scritto riprendendo il noto attore e il collega Adam Diver durante la kermesse.

A seguire lo stesso Dempsey ha repostato la story in questione sui suoi canali social ufficiali e ovviamente il suo gesto ha suscitato l’entusiasmo di Giulia Salemi e delle sue numerosissime fan. “Ma Patrick Dempsey che mi ha repostata?”, ha scritto incredula la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sul suo canale broadcast, e ancora: “No raga morta”. In tanti si sono dimostrati euforici e piacevolmente stupiti per la story dell’influencer.

Lei e Pierpaolo hanno sfilato sul red carpet di Venezia vestiti di bianco e di nero e per questo motivo in tanti hanno chiesto loro quando convoleranno a nozze. Al momento sulla questione tutto tace ed entrambi hanno preferito non sbilanciarsi.

L’abito sfoggiato a Venezia

Attraverso i social Giulia Salemi ha pubblicato alcuni video del backstage del suo red carpet e soprattutto ha mostrato il vistoso abito Atelier Emé da lei sfoggiato all’evento. Abito che, inevitabilmente, ha finito per scatenare qualche polemica in rete. Il look infatti era caratterizzato da un sontuoso vestito con applicazioni a specchio e un vistoso mantello bianco con tanto di guanti a pendant. Diverse persone, sui social, non hanno perso occasione per criticarla e c’è chi l’ha paragonata a “un’appariscente meringa”.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli non ha replicato alle critiche in circolazione e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Finora Salemi ha sempre dimostrato di non voler ignorare i suoi detrattori e infatti, sui social, ha sempre messo a tacere le critiche o i commenti sul suo aspetto fisico.

In particolare l’influencer ha anche ammesso di aver sofferto in passato a causa di una cicatrice sul suo seno (avuta a causa di un intervento da lei subito da bambina) e per le dimensioni del suo décolleté.