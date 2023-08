Giulia Salemi sfila a Venezia (video): abito bocciato e polemiche

By

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul red carpet della ottantesima edizione della Mostra del cinema di Venezia. La coppia, seguitissima sui social, è sbarcata in laguna giovedì 31 agosto ed ha sfilato sul prestigioso tappeto rosso in serata. Pretelli ha optato per uno smoking sobrio, classico.

La Salemi invece ha voluto ‘esagerare’ presentandosi con un abito ampolloso e una capigliatura wet-look. Per quel che riguarda il vestito, l’italo-iraniana ha puntato tutto sull’argento scintillante. Un capo d’abbigliamento impreziosito da pailettes e da un soprabito bianco, con una coda a nuvola meringa. Per non farsi mancare nulla, la giovane ha indossato anche un guanto candido.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachele e Chiara (@una_meravigliosa_storia_d_amor)

Diverse riviste specializzate di moda hanno bocciato le scelte dell’ex gieffina vip, rifilandole l’insufficienza. Impietosa la sezione ‘spettacoli’ del Corriere della Sera che ha dato un 5 alla coppia, stroncandola:

“Mi raccomando” deve aver detto Giulia a Pier Paolo “facciamo un Red carpet disinvolto”. Ma la tentazione della posa divistica ha preso il sopravvento e anche la cappa nuvola meringa con guanto candido fagocitano un po’ tutto.

Naturalmente non sono nemmeno mancate le solite polemiche sui social. “Che ci fanno quei due a Venezia che non fanno cinema?”. Sono ormai anni che le star del web sfilano sul red carpet della laguna per sponsorizzare brand e marchi. La questione ormai è arcinota, eppure, puntuali come un orologio svizzero, si fanno sempre vivi tantissimi utenti che si domandano il motivo della presenza degli influencer alla Mostra del Cinema.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da il_mondo_prelemi_gp (@il_mondo_prelemi_gp)

Come poc’anzi accennato, da tempo il Festival ha aperto a una serie di eventi collaterali che travalicano gli steccati della settima arte. In un simile contesto, anche coloro che non hanno a che fare direttamente con il cinema e con i film presentati al concorso vengono invitati a sfilare sul tappeto rosso e ad assistere ad alcune prime. Tutto molto semplice, che piaccia o meno.

Pretelli e Salemi oltre la crisi

Qualche mese fa la coppia è stata investita da una crisi sentimentale. La stessa Salemi lo aveva raccontato nel corso di una diretta del Grande Fratello Vip 7. Le frizioni sono poi rientrate e il suo percorso di vita prosegue con quello dell’ex velino di Striscia la Notizia. Dalla serie, tutto bene quel che finisce bene. Almeno per il momento…