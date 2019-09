Patrick Dempsey: grazie alla meditazione ha ritrovato la vera gioia

Patrick Dempsey ne La verità del caso Harry Quebert

Chi non ama Patrick Dempsey?! L’attore che per diverse stagioni ha interpretato il dottor Derek Sheperd in Grey’s Anatomy arriva su Canale 5 con un’intensa quanto misteriosa nuova storia, quella sul caso Harry Quebert. La serie che andrà in onda da questa sera e proseguirà per ben 5 puntate racconta di un stimato professore universitario, Harry Quebert per l’appunto, improvvisamente coinvolto in un omicidio, quello della giovane e bellissima Nola Kellergan. Si scoprirà presto il rapporto sentimentale che lega i due protagonisti fino alla misteriosa scomparsa della 15 enne; il suo corpo verrà trovato nel giardino dello scrittore e da qui inizia la trama. Attendendo la messa in onda della serie, Patrick Dempsey ha raccontato quali benefici abbia trovato nella meditazione, la quale gli ha fatto ritrovato la vera gioia.

Patrick Dempsey e la meditazione: tutti i benefici

Intervistato per la ABC News da Dan Harris, l’ex star di Grey’s Anatomy ha raccontato il suo rapporto con le meditazione e tutti gli insegnamenti imparati grazie ad essa. “Il fare è la vera gioia, non il risultato finale, non è quello che sarà per me“, ha spiegato l’attore in radio. A tutto ciò Dempsey ha accostato anche un altro importante aspetto, relativo questa volta a quello che gli altri possano pensare di lui: “Non devi preoccuparti di ciò che pensano gli altri e di ciò che pensi“, ha esordito. Per poi continuare: “Qual è la cosa più difficile da ricordare?! Perché se è solo quando sei preoccupato di come appari o di come ti presenti, non sarai mai soddisfatto. Non importa quello che qualcuno ti dice alla fine della giornata, ti lascerà ancora il vuoto“.

Dempsey e l’altruismo: importante è darsi da fare per gli altri

Un aspetto che in pochi forse conoscevano di Patrick Dempsey. L’intervista di cui vi stiamo parlando fa venir fuori degli aspetti inediti della star. “L’altruismo, restituire alla comunità e fare qualcosa e non per te stesso, questo è ciò che riguarda la vita. Questa è la vera soddisfazione, tutto il resto è una distrazione a tutto ciò”, ha detto ancora Dempsey.