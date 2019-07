La verità sul caso Harry Quebert: trama e quando va in onda

La verità sul caso Harry Quebert, quando va in onda la fiction con Patrick Dempresy e la trama

Mediaset annuncia La verità sul caso Harry Quebert, la nuova serie thriller che vede protagonista l’attore Patrick Dempsey. Grande attesa per il pubblico di Canale 5, in particolare per i fan di Grey’s Anatomy, che ritrovano l’interprete di Derek in una nuova e avvincente trama. Diretta dal regista premio Oscar Jean-Jacques Annaud, vede al centro della scena una complicata storia d’amore tra una giovane ragazza di 15 anni e un professore di letteratura. Ma quando andrà in onda la nuova fiction su Canale 5? Stando alle prime anticipazioni, assisteremo al ritorno di Patrick Dempsey sul piccolo schermo a settembre 2019. La serie è tratta dal best-seller di Joël Dicker del 2012 ed è arrivata, per la prima volta, in Italia lo scorso 20 marzo 2019 su Sky Atlantic. Dopo il grande successo riscosso, i dieci episodi ora approdano sulle reti Mediaset in prima visione assoluta. Non è ancora stata comunicata la data ufficiale della messa in onda su Canale 5, ma dovrebbe partire dal prossimo mese di settembre con due puntate a settimana.

La verità sul caso Harry Quebert: la trama ruota intorno al ritrovamento del corpo della 15enne Nola, innamorata del suo professore

La trama ruota intorno a un particolare mistero. È l’estate del 1985 quando un professore di letteratura, Harry Quebert, e la ragazza 15enne, Nola Kallergan, si incontrano per caso. I due si innamorano e iniziano a pianificare la loro fuga d’amore. Sempre durante quest’anno, la giovane adolescente scompare improvvisamente. Intorno alla sua scomparsa nasce così un profondo mistero. Ben 30 anni dopo, viene ritrovato il corpo di Nola, proprio nel giardino di Harry. Accanto a lei viene ritrovato anche un manoscritto, uno dei più famosi degli ultimi tempi, che porta il titolo Le origini del male, scritto proprio da Quebert. Da qui nascondono inevitabilmente importanti domande: è stato davvero il professore Harry a uccidere Nola?

Trama La verità sul caso Harry Quebert: il mistero legato a Harry Quebert e Nola Kallergan

Il professore Quebert continua a dichiarare la sua innocenza, mentre la stampa e l’opinione pubblica si scagliano duramente contro di lui. Harry finisce da essere riconosciuto come uno scrittore famoso in tutto il mondo a essere definito come il mostro del Maine. Attraverso il ritrovamento del corpo di Nola, finalmente è possibile dare un volto al responsabile del suo omicidio. A cercare di scoprire la verità su quanto realmente accaduto trent’anni prima è Marcus Goldman, ex allievo di Quebert e scrittore. L’uomo vuole scoprire la verità sulla misteriosa morte di Nola e dimostrare così l’innocenza di Harry.