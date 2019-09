Patrick Baldassari torna single: l’annuncio dell’ex di Valeria Marini

Patrick Baldassari di nuovo single: l’ex di Valeria Marini annuncia la fine della sua storia con la modella Ilaria

Patrick Baldassari annuncia la fine della sua relazione con Ilaria, modella di 22 anni più giovane. Lo scorso mese di gennaio, al settimanale Nuovo, l’ex di Valeria Marini annunciava di aver ritrovato l’amore a fianco della ragazza. Si trattava di una vecchia conoscenza per l’imprenditore. Infatti, lui stesso aveva rivelato di aver avuto in passato una relazione con la modella e qualche mese fa avevano appunto deciso di darsi una seconda possibilità. Ma ecco che oggi arriva l’annuncio da parte di Patrick, riguardante la fine di questo storia d’amore. L’imprenditore preferisce, però, fare alcune precisazioni su questo rottura. La decisione è stata presa da entrambi di comune accordo, ma i motivi non riguardano alcun tradimento. Lo stesso Baldassari ci tiene a specificare che dietro questa scelta ci sono delle incomprensioni molto comuni in una coppia. La sua storia con la Marini giungeva al termine circa un anno fa, quando lasciarono Temptation Island Vip prendendo strade diverse. Ora Patrick si ritrova nuovamente single.

Patrick Baldassari e Ilaria si sono lasciati: l’ex di Valeria Marina fa qualche precisione

“Per chiarezza ed evitando l’alimentarsi di vari malintesi che si stavano creando in questi giorni: io e Ilaria di comune accordo abbiamo interrotto la nostra relazione”, così Patrick annuncia la fine della sua relazione con la giovane ormai ex fidanzata. “I motivi non sono certo di tradimenti, ma di vedute diverse comuni a tante coppie che si lasciano”, continua Baldassari sul suo profilo Instagram. L’imprenditore naturalmente non entra proprio nel dettaglio sulle motivazioni che hanno spinto lui e Ilaria a mettere la parole fine. Nonostante ciò, ci tiene a precisare che dietro non ci sta alcun tradimento. L’imprenditore sembrava aver ritrovato l’amore a fianco della modella, tanto che lui stesso dichiarava di essere davvero felice.

Patrick Baldassari single: la storia d’amore con Ilaria finisce e a sostenerlo ci sono i suoi fan

“Con lei sto bene”, confessava Patrick qualche mese fa, parlando della sua relazione con Ilaria. Ora le cose stanno in modo decisamente diverso e Baldassari è il primo a far sapere ai suoi fan quanto accaduto. A sostenerlo ci pensano i suoi fan, che commentano subito la notizia dandogli il loro appoggio.