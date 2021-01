Pasta De Cecco, ecco lo spot con Can Yaman e Gerini: com’è stato accolto

L’atteso nuovo spot della Pasta De Cecco è finalmente stato divulgato. Ma perché c’era tanta attesa per l’uscita di una pubblicità? Perché il noto marchio alimentare per sponsorizzarsi si è affidato a tre big del cinema. Vale a dire all’attrice romana Claudia Gerini, al divo turco Can Yaman (ormai onnipresente nella tv italiana ) e al quotato regista Ferzan Ozpetek, anche lui di origini turche. La notizia che ci sarebbero stati tre pesi massimi a dare una spinta al brand De Cecco è giunta circa tre settimane fa. Oggi finalmente l’uscita del video completo dello spot che ha già iniziato a circolare sia sulle piattaforme web, sia sul piccolo schermo.

Il filmato è stato girato in un ristorante (uno scampolo invece nell’azienda abruzzese De Cecco) per sottolineare la vicinanza dell’azienda a un settore, quello della ristorazione, gravemente danneggiato dai provvedimenti anti Covid. Lo spot è stato ideato dall’agenzia LoRo. Il fine del pastificio è quello di raccontare i segreti della pasta di alta qualità prodotta negli stabilimenti di Fara San Martino e Ortona.

Il pubblico come ha accolto la pubblicità? Pare piuttosto bene, a giudicare dai tanti commenti entusiasti piovuti sui social e dai ‘pollici in alto’ piazzati sotto al post di You Tube. Nella fattispecie sulla piattaforma streaming di condivisione, il filmato ha raccolto nelle prime ore circa 24mila visualizzazioni e oltre 1600 reazioni. Reazioni positive per 1626 utenti, mentre sono stati solo 17 quelli che hanno ritenuto opportuno mettere il pollice verso il basso, non apprezzando lo spot.

Anche Pasta De Cecco punta su Can Yaman

Il divo protagonista della fortunata soap opera DayDreamer – Le ali del sogno è sempre più richiesto nel Bel Paese dove spopola e dove è stato capace di ingraziarsi un numero altissimo di fan. Solo nell’ultimo periodo è stato protagonista nelle trasmissioni Mediaset Verissimo e C’è Posta per Te. La star turca di recente è stata parecchio chiacchierata anche per via della sua vita sentimentale: pare che abbia iniziato a frequentarsi con Diletta Leotta, conduttrice di Dazn.