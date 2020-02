Pasquale Laricchia attacca l’ex fidanzata Victoria: “Ha un debito con me”. Ma Lory Del Santo difende la Pennigton

A Live-Non è la d’Urso si è tornato a parlare della fine della storia d’amore tra Pasquale Laricchia e Victoria Pennigton, ex concorrenti del Grande Fratello. Davanti alle telecamere di Barbara d’Urso Victoria ha ribadito quanto dichiarato al settimanale Di Più, ovvero che il suo ex fidanzato è stato molto violento nei suoi confronti durante i cinque anni della loro storia. Victoria – che oggi è sposata, ha due figli e lavora come agente immobiliare in Alabama – ha parlato di maltrattamenti da parte di Pasquale.

Victoria Pennigton accusa di nuovo l’ex fidanzato Pasquale Laricchia

“Era violento con me, mi maltrattava. Una volta mi ha dato tanti colpi in testa e ho smesso di respirare”, ha confessato Victoria Pennigton a Live-Non è la d’Urso. “Tutto falso. Lei ha un debito con me visto che avevamo aperto una società di servizi. Queste accuse sono legate al denaro perché lei mi deve migliaia di euro“, ha replicato Pasquale Laricchia. Nella vicenda, però, si è intromessa Lory Del Santo che ha conosciuto Pasquale anni fa, quando ha affittato all’ex gieffino una stanza-ufficio a Milano insieme ad altri ragazzi.

La testimonianza di Lory Del Santo su Pasquale Laricchia e Victoria

“Gli altri ragazzi mi dicevano che Pasquale e Victoria litigavano fortemente, avevano dei litigi violentissimi. Lui era molto autoritario, lei doveva stare sempre sotto il suo controllo”, ha raccontato Lory Del Santo a Live-Non è la d’Urso. Accuse che Pasquale Laricchia ha respinto, ribadendo di aver sempre trattato bene la sua ex fidanzata.