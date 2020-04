Pasquale Laricchia amaro su Barbara Alberti: ‘piedistallo’ e niente scuse

Pasquale Laricchia al vetriolo su Barbara Alberti: “Non mi ha mai chiesto scusa. Sta sul piedistallo”

Pasquale Laricchia torna a parlare del Grande Fratello Vip 4, reality a cui ha partecipato di recente e in cui ha avuto momenti di tensione con Barbara Alberti. La scrittrice ha usato delle espressioni che non sono state ben digerite dal pugliese. E in effetti il personal trainer non ha tutti i torti. “Ha la faccia da assassino“, ha chiosato l’intellettuale nella Casa più spiata d’Italia, riferendosi a Laricchia. Parole che seppur sono state pronunciate in senso metaforico sono parse eccessive. La stessa Alberti, appena uscita dalla dimora di Cinecittà, aveva detto di voler porgere le sue scuse quanto prima a Pasquale. Peccato che quelle scuse non sono mai arrivate di persona, come ha spiegato Laricchia nell’intervista concessa a Radio Radio, nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Miceli.

Pasquale? “Barbara, questione di classe”

“Non sono mai arrivate le scuse”, ha esordito Pasquale, circa le esternazioni di Barbara Alberti sul suo conto. Laricchia crede inoltre che in qualche modo le parole della scrittrice abbiano influito sulla sua eliminazione dallo show: “Ha influito tanto perché nell’indecisione uno sceglie il male minore. Se se si fosse risparmiata certe cose, magari…”. Si torna al capitolo scuse mai giunte: “Non ha mai chiesto scusa a me personalmente. Lei ha detto sempre che voleva chiedermi scusa, ma non lo ha mai fatto. Si tratta di una questione di classe, pure di preconcetto. Ricordate il film di Alberto Sordi? ‘Io sono io e voi non siete un c…?’. Quando tu sei sul piedistallo, se sbagli non ti metti in discussione.”

“Lei forse è propensa a non chiedere scusa a una persona come Pasquale Laricchia”

“Lei forse è propensa a non chiedere scusa a una persona come Pasquale Laricchia. Magari lei ritiene che tu non puoi relazionarti con lei perché non hai lo stesso livello culturale, basta. Fine”, ha concluso il pugliese.