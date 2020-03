Pasquale, accuse dell’ex Victoria: replica. Parla anche la fidanzata attuale

Domenica Live, Pasquale replica alle accuse dell’ex Victoria. Parla anche la sua compagna attuale: “Porto la mia testimonianza”

A Domenica Live, nuovamente spazio al caso Pasquale Laricchia – Victoria Pennington. Come è noto, l’americana, che ebbe una relazione con il pugliese durante il Grande Fratello Nip, ha accusato l’ex di violenze. Parole forti, come “Pugni in testa, ho smesso di respirare…” Non solo: la statunitense ha anche detto di essersi recata all’epoca alla questura di Bari per denunciare i presunti fatti ma che gli agenti avrebbero chiamato Pasquale, che sarebbe giunto negli uffici e avrebbe portato a casa la fidanzata. In breve, la donna sostiene che non ci fu denuncia perché la polizia in qualche modo si interessò poco al caso. La questione è delicata, perché, come fatto notare dal personal trainer, simili dichiarazioni mettono anche in cattiva luce le forze dell’ordine e dovrebbero essere provate. Cosa che al momento non sono. Per questo Laricchia afferma che in realtà Victoria si sia inventata tutto ed è sicuro che l’ex non si sia mai recata in procura, in quanto le violenze non sarebbero mai state perpetrate.

La versione di Pasquale a Domenica Live

“Bugiarda e diffamatrice”, esordisce Pasquale innanzi a Barbara d’Urso. “Così lei ha diffamato anche la questura di Bari, mai ci è andata e mai io sono stato chiamato dalla questura”. Il personal trainer fa inoltre sapere che ha fatto richiesta di recente, tramite legale, per avere tutti gli atti che sarebbero stati sporti contro di lui dal 2000 al 2007, sicuro che non ce ne siano. Laricchia, che è in attesa di risposta, è più che sereno a riguardo dell’esito: “Assolutamente non uscirà niente. Metto la mano sul fuoco”. La d’Urso, mantenendo una posizione equidistante sulla vicenda, ha detto che crederà al 100% alla versione del pugliese laddove la questura dirà che non sono mai esistite denunce a suo carico riguardanti l’americana.

Parla la fidanzata attuale di Pasquale Laricchia

Dopo i chiarimenti di Pasquale, in studio è giunta la sua compagna con la quale Laricchia condivide una love story da tredici anni. E diciotto mesi fa è giunto anche un frutto d’amore, la figlia Stefania. “Volevo portare la mia testimonianza. Da 13 anni sto insieme a lui e posso dire solo cose belle. Noi ci siamo conosciuti in un momento particolare, quando mio padre non stava bene…. Questa bambina l’abbiamo voluta tantissimo”, ha confidato la donna.