Pasquale La Rocca: “Chi salvo tra Nara e Zilli” e frecciata di Balivo

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima ha ospitato in studio la coppia di Ballando Con Le Stelle composta da Nina Zilli e Pasquale La Rocca. I due hanno dovuto ritirarsi dalla competizione a causa di un infortunio della cantante, tuttavia sono pronti a tornare in pista a partire da sabato 30 novembre. Caterina ha fatto qualche domanda ai suoi ospiti proprio in merito alla loro partecipazione al dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nello specifico ha chiesto a Pasquale La Rocca chi tritare e chi salvare tra Wanda Nara, con cui ha vinto lo scorso anno Ballando Con Le Stelle, e Nina Zilli.

Dopo una titubanza iniziale, il ballerino ha deciso di tritare Wanda Nara. La motivazione data è che ormai appartiene al passato mentre Nina rappresenta il presente. La conduttrice gli ha poi chiesto se è rimasto in contatto con l’argentina. A quel punto Pasquale ha risposto dicendo di averla rivista la scorsa primavera a L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci per un’esibizione insieme ma di non averla più sentita da quell’occasione.

Poco dopo Nina Zilli ha parlato di come ha conosciuto il suo attuale compagno, Danti. La cantante lo ha definito un ‘nerd’, termine successivamente utilizzato per definire anche La Rocca. La cantante ha difatti sottolineato come il suo maestro a Ballando Con Le Stelle sia un po’ un secchione nella danza. Il termine, tuttavia, non è piaciuto troppo al diretto interessato che ha prontamente smentito. A quel punto Caterina Balivo gli ha lanciato una frecciatina, dando ragione a Selvaggia Lucarelli quando lo definisce una persona permalosa.

Di seguito le parole ironiche della conduttrice:

E’ un po’ permaloso, ha ragione la Lucarelli mi sa! E’ permaloso il ragazzo! Vabbè torniamo su di lei che non vorrei litigare ora con Pasquale.

Caterina ha quindi cambiato argomento, incentrando il resto dell’intervista su Nina Zilli.